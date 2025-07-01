梨形身材有益健康？德研究：下半身脂肪儲存有驚人好處

▲梨形身材。（AI示意圖／ChatGPT生成）

文／常春月刊

豐滿的臀部和大腿，對部分女性而言或許是困擾，但科學研究指出，擁有梨形身材其實可能是健康與長壽的象徵。根據德國圖賓根大學最新發表於《細胞代謝》（Cell Metabolism）期刊的研究顯示，體重正常、但下半身脂肪分布較多者，代謝狀況往往比脂肪集中在腹部的「蘋果形身材」者來得健康。

研究團隊發現，對於體重正常的人來說，若臀部與大腿脂肪明顯不足，反而可能代表代謝健康不佳，罹患心臟病與糖尿病的風險上升。相對地，下半身脂肪有如「安全倉儲」，不容易轉移至肝臟、心臟等器官，也不易進入血液中造成傷害。這樣的脂肪分布，有助於保護心血管與代謝系統。

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主導研究的斯蒂芬博士指出，梨形身材能有效隔絕脂肪對器官的潛在危害，與過往僅以體重或BMI評估健康風險的觀念不同，這項研究更強調「脂肪分布位置」的重要性。

研究涵蓋約1000位受試者，包含體重正常、過重與肥胖者，並透過核磁共振掃描分析其體脂分布與代謝指標。結果發現，體重正常但臀腿纖細者，代謝異常的風險最高，而臀部和大腿脂肪多的人反而顯得更健康。

此外，研究也指出，對於瘦但代謝不良的糖尿病或心臟病患者，某些藥物如噻唑烷二酮（TZDs）可能具有潛在益處，因其能促進脂肪儲存於下半身，但仍需進一步驗證。

先前研究也曾提到，下半身脂肪儲存較多者，心臟與大腦健康表現較佳，這項研究進一步證實：梨形身材對瘦人尤其有益，而非單靠「瘦」就代表健康。

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