百日咳創10年新高！北部爆家庭校園群聚9人確診「同學也中招」

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內百日咳疫情創10年新高！疾病管制署今（1）日公布，6月份一共新增17例本土百日咳，且北中南都出現群聚，其中有一起發生在北部的群聚涉及家庭與校園，一名10多歲青少年發病後3度就醫於6月上旬確診，後續確認同住家人4人與同班同學4人確診，累計9例個案。

疾病管制署今（1）日表示，我國近期百日咳疫情上升，6月份共新增17例本土確定病例，包括一起北部家庭延伸校園群聚9例、北部家庭群聚3例、中部家庭群聚2例、南部家庭群聚2例、散發病例1例。

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其中家庭延伸校園群聚案件指標個案為北部10多歲青少年，於5月下旬起陸續出現咳嗽、流鼻水等症狀，因症狀未改善多次就醫，經採檢通報後於6月中旬確診，衛生單位進行疫情調查共匡列145名密切接觸者，皆已進行健康監測或預防性投藥，其中家庭接觸者4名及同校密切接觸者4名經採檢後確診，全案累計9例，預計健康監測至7月10日。

另3起家庭群聚案件，分別為中部2例、北部3例及南部2例，衛生單位均已匡列接觸者及採取相關防治措施，預計健康監測至7月15日、7月16日及7月24日。

依據疾管署監測資料顯示，國內今（2025）年截至6月30日，累計35例百日咳確定病例（含7起家庭群聚及1起家庭延伸校園群聚），皆為本土病例，年齡以11-18歲共13例（占37%）為多，其次為6個月（含）以下嬰兒8例（占23%），今年病例數自5月起呈上升趨勢，且累計病例數為近10年（2016年以來）同期最高。日本百日咳疫情亦嚴峻，今年累計逾3萬例，已超過去（2024）年全年病例數7倍，為2018年以來新高，其中近6成為青少年。

疾管署說明，百日咳的發病年齡高峰是6個月以下的嬰兒和11-18歲的青少年，這是因為6個月以下的嬰兒尚未獲得足夠的疫苗保護力，而11-18歲的青少年疫苗保護力逐漸減弱的緣故。6個月以下嬰兒染百日咳嚴重可能導致肺炎、腦炎，未接種疫苗的嬰兒罹患百日咳致死率約1-3%，青少年及成人百日咳症狀相對輕微，卻是傳染百日咳給嬰兒最主要的傳染源。

此外，百日咳在青少年的臨床表現與嬰幼兒不相同，青少年的百日咳症狀比較輕微，如有咳嗽超過一周，尤其是陣發性咳嗽，或是伴隨有咳到吐、咳到有哮吼聲，一定要將百日咳列入鑑別診斷。

疾管署強調，國內百日咳疫苗接種時程共5劑：出生滿2、4、6、18個月各1劑五合一疫苗，及滿5歲至入國小前追加1劑百日咳相關疫苗，呼籲家長帶嬰幼兒按時接種。國內ACIP和兒童感染症醫學會亦建議11-18歲青少年自費追加一劑減量破傷風白喉百日咳混合疫苗，除保護青少年避免感染百日咳外，也進而避免他們傳染疾病給同儕及嬰兒。