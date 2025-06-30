工程師吃冰塊牙裂　醫示警夏天「牙齒健康3大殺手」

▲醫師示警，夏天咬冰塊可能導致牙齒受傷。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

吃冰塊小心牙裂！一名竹科工程師熬夜修改程式，習慣一邊咀嚼冰塊解壓，某個深夜忽然「啪」一聲，就醫檢查發現已是牙裂。醫師指出，除了吃冰塊之外，夏季「牙齒殺手」還包括「含糖氣泡飲料」與「酒精」飲品。

顯微根管治療醫師、同時也是台大醫院口腔醫學部兼任主治醫師張添皓指出，該個案就診時表示右上顎劇痛，竟無法正常咀嚼，就診時牙齒表面已出現細小裂痕，在持續咀嚼冰塊下瞬間擴大，波及牙髓神經，差點演變成牙根裂。

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張添皓醫師指出，冰塊、含糖氣泡飲、酒精都是「牙齒殺手」，純二氧化碳氣泡水酸度約 pH5，影響較輕，但若加檸檬酸、果汁和糖分後，酸性可低至pH4以下，長期飲用，甚至喜歡含著飲料，更易使琺瑯質被酸蝕，牙本質暴露敏感，然而手搖飲大多有大量糖分，蛀牙風險倍增。

▲醫師提醒夏天牙齒三大殺手。（圖／張添皓醫師顯微根管治療中心提供）

至於冰鎮啤酒或調酒，張添皓醫師說，除了上述說的過冰的飲料會過度刺激牙髓神經外，酒精本身會抑制唾液分泌，削弱口腔自淨能力，加上喝得太醉嘔吐、以及醉後常忘記刷牙或無意識咀嚼冰塊，蛀牙與牙裂問題更難避免。

張添皓醫師建議，民眾想消暑可改以常溫飲品為主，氣泡飲盡量選無糖款，若喝含糖飲料時，切勿長時間持續間斷喝，以及在口中含太久，最好是並於10至20分鐘內喝完，然後以白開水漱口後立即刷牙。

張添皓醫師強調，夏天高溫刺激下，人體容易忽略咀嚼壞習慣與飲食細節，一旦牙齒出現裂縫、敏感或疼痛，可能已經潛藏更深層的牙髓問題，最好的保護方法仍是「正確刷牙＋使用牙線＋定期檢查」，並養成不咬冰塊、不讓含糖飲料在口中停留過久的飲食習慣。