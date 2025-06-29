超重還是水腫！易胖體質可能是腎在求救　醫曝理想減重速度

▲腎臟科醫師王智賢(左)、中醫腫瘤中心主任賴東淵(右)主講分享，如何辨別自己是超重還是水腫以及中醫養腎秘訣。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

喝水也會胖？可能是腎臟在求救！28日上午，花蓮慈濟醫院與花蓮縣衛生局舉辦「慈醫365．健康又幸福」系列講座「易胖體質？可能是腎在求救 中西醫破解代謝密碼」，由內科部副主任暨腎臟科醫師王智賢、中醫腫瘤中心主任賴東淵主講，分享如何辨別自己是超重還是水腫，以及中醫養腎秘訣。

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常常有人說，自己連呼吸、喝水都會胖，其實這個現象的背後，可能是因為代謝功能異常。王智賢醫師指出，超重與水腫常見表現為體重增加，但卻源自不同的原因，超重多為脂肪堆積，是長期生活型態所致；而水腫則是體液滯留，往往在短時間內出現，例如早上眼皮腫、晚上腳踝腫，可能與心臟、腎臟、肝臟或內分泌異常有關。

王智賢表示，國人常以BMI（身體質量指數）來評估體態，但BMI無法完全反應內臟脂肪堆積的程度，所以，也要加入腰圍數據，評估內臟脂肪的累積。根據統計資料，肥胖已被證實與超過200種慢性病密切相關，包括糖尿病、心血管疾病與多種癌症。如何找回健康體態，王智賢醫師提醒理想減重速度為「每週減重0.5到1公斤，半年減掉原本體重的5%到10%」，且營養諮詢與運動規劃缺一不可。

除了腎臟內科的專業解析，還有中醫腫瘤中心主任賴東淵，從中醫角度分享腎臟與肥胖，同時在講座現場分享中醫養腎訣竅。賴東淵主任表示，在中醫的觀點中，腎為先天之本，但是這裡說的「腎」，不是指單一個腎臟器官。

賴東淵主任分享，有關腎的問題，在臨床上常見腎陽虛、腎陰虛，其中，腎陽虛常表現為畏寒怕冷、四肢冰冷、腰膝冷痛、精神不振、小便清長、容易浮腫等。腎陰虛，多表現為潮熱盜汗、腰膝痠軟、頭暈耳鳴、口乾舌燥、手腳心熱、失眠多夢等，中醫師會針對不同體質做治療及調理補腎氣。

▲▼賴東淵主任分享，有關腎的問題，在臨床上常見腎陽虛、腎陰虛，中醫師會針對不同體質做治療及調理補腎氣。

此外，搭配穴位按摩、無痛雷射針灸與飲食控制，也能達到改善體態與保腎雙重效果。穴位可多按摩位於腳大拇指近第二腳趾指甲旁的大敦穴，能幫助肝鬱氣滯型體質，調理身體。

現場也有不少民眾擔心吃中藥，需要洗腎？賴東淵主任提醒民眾需注意「不亂吃來路不明的中藥，還要注意份量與個人體質的搭配，請一定要認明合格的中醫師。」且近年來也有研究指出適當的健保科學中藥，能減少腎臟疾病惡化為末期腎臟疾病風險。

透過此次講座，由中西醫的醫師深入淺出地分享，讓更多人了解「胖不只是胖」，背後可能藏有更深層的健康訊號，並贈送每位參與民眾一包寬心養氣飲，希望讓前來聆聽講座的民眾都能「寬心」也「養氣」。醫師們也提醒，預防勝於治療，肥胖者應及早調整飲食習慣與生活型態，不僅能守護腎臟健康，避免走向透析之路，也能活得輕盈無負擔。

「慈醫365‧健康又幸福」系列講座預計每季舉辦一場，邀請花蓮慈院各專科醫師分享健康資訊，花蓮慈濟醫院YouTube官方頻道也會定期分享衛教影片，歡迎有興趣的民眾訂閱，或私訊花蓮慈院FB粉絲專頁期望的演講主題。