睡眠呼吸中止症纏身「補眠12小時還是累」　腦中風、心衰竭風險增

▲醫師提醒，不能輕忽打鼾，恐增腦中風、心臟衰竭風險。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

別小看打鼾！一名43歲男性白天忙工作、夜晚照顧孩子，長期疲憊不堪，即使週末補眠12小時仍無法恢復精神，且夜間鼾聲如雷，某天開車途中多次打瞌睡，他才驚覺自己情況嚴重，就醫檢查確定是重度阻塞型睡眠呼吸中止症。醫師提醒，睡眠呼吸中止症是常見但容易被忽略的睡眠障礙，長期未治療恐增「腦中風、糖尿病、心臟衰竭」風險。

根據交通部統計，疲勞駕駛每年約佔車禍事故20%。而睡眠呼吸中止症導致的白天嗜睡與注意力不集中，正是其中主因之一。

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亞東醫院耳鼻喉部鄭評嘉醫師指出，許多患者常輕忽打鼾、晨間頭痛、白天嗜睡等症狀，錯失早期治療時機，睡眠呼吸中止症患者在睡眠期間每小時出現5次以上呼吸中止，就屬異常，應盡早檢查與處理。

▲正壓呼吸器可治療睡眠呼吸中止症。（圖／亞東醫院提供）

睡眠呼吸中止症長期未治療將增加「70%~95%的腦中風、 71%的糖尿病、30%心臟衰竭」風險，另胃食道逆流、夜尿、陽痿、耳鳴等症狀常合併出現。

在治療上，鄭評嘉說，正壓呼吸器是目前國際公認針對阻塞型睡眠呼吸中止症的黃金標準治療，透過持續氣流穩定打開呼吸道，能減少睡眠中斷與夜間缺氧問題，避免後續心血管疾病、代謝異常與猝死等風險，建議身邊親友打鼾情況，都要儘早就醫檢查。