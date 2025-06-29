新冠疫苗10月起不再全民公費　施打對象、接種時程8大QA一次看

▲今年秋冬公費新冠疫苗接種對象調整限縮為10類。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗將不再是全民公費接種！疾病管制署27日宣布，今年10月份秋冬新冠疫苗開打會同步調整公費新冠疫苗接種對象為「10類高風險族群」，這是2022年宣布新冠疫苗全民接種之後首度限縮，屆時6歲至49歲一般健康民眾將不再有公費疫苗可打，《ETtoday新聞雲》整理8大QA，一次帶您了解。

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▲疾管署副署長羅一鈞說明，今年秋冬公費新冠疫苗接種對象調整限縮為10類。（圖／記者洪巧藍攝）

Q1、新冠疫苗現行施打對象？

疾管署表示，目前使用的莫德納JN.1疫苗持續提供滿6個月以上全民接種至9月30日，也就是到疫苗屆效日為止。

其中65歲以上長者、55-64歲原住民、免疫不全者等3類高風險對象可接種第2劑新冠JN.1疫苗，接種間隔為2個月(60天)，以儘早提升免疫保護力，降低重症或死亡發生風險。

Q2、新冠疫苗10月起有誰可以接種？

疾管署表示，考量國際間新冠疫苗接種建議從「普遍接種策略」轉為「風險族群導向策略」，以年長者或有重症高風險因子者為主要接種建議對象，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議調整今年秋冬新冠疫苗接種對象為以下10類對象：

一、 65歲以上長者。

二、 55-64歲原住民。

三、 安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及其所屬工作人員。

四、 孕婦。

五、 6個月以上高風險對象，包含符合流感疫苗高風險對象條件(高風險慢性病人、BMI≥30者、罕見疾病患者及重大傷病患者)，以及結核病、失能(注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷)、精神疾病(情緒障礙、思覺失調症)、失智症患者。

六、 醫事及衛生防疫相關人員。

七、 幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)。

八、 6個月內嬰兒之父母。

九、 滿6個月以上至未滿6歲幼兒。

十、 50-64歲無高風險成人。

疾管署副署長羅一鈞補充，根據疾管署新冠併發重症發生率統計，「未滿6歲嬰幼兒」和「50歲以上成人」最高，所以列入公費對象，另因為新冠疫苗未核准未滿6個月新生兒使用，所以讓新手爸媽接種，以保護未滿6個月小朋友。

▲國內新冠併發重症發生率以「未滿6歲嬰幼兒」和「50歲以上成人」最高。（圖／疾管署提供）

Q3、秋冬新冠疫苗接種時程？

疾管署表示，將延續「左流右新」共同接種策略，規劃自今年10月1日起與流感疫苗同步分2階段開打，其中除50-64歲無高風險成人於第2階段（今年11月1日起）開打，其餘對象皆於第1階段開打。

Q4、秋冬公費新冠疫苗和公費流感疫苗對象差異？

疾管署表示，新冠疫苗公費對象有10類，流感疫苗公費對象有12類，流感疫苗接種對象中的「國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生」、「禽畜相關及動物防疫人員」，經評估風險後未列入公費新冠疫苗對象。

考量校園接種作業而定義為「6個月以上至國小入學前幼兒」，公費新冠疫苗將不納入國小以上學生，其「幼兒」依風險年齡定義為「滿6個月以上至未滿6歲幼兒」。

公費新冠疫苗「滿6個月以上高風險對象」除完全包括公費流感疫苗之「具有潛在疾病者」外，依據國際新冠重症高風險因子研究實證，另納入結核病、失能、精神疾病及失智症患者。

▲今年秋冬公費新冠疫苗接種對象調整限縮為10類。（圖／疾管署提供）

Q5、秋冬新冠疫苗變異株調整情況？

疾管署表示，依據近期監測資料，全球多數國家主要流行變異株為LP.8.1，國內目前雖以NB.1.8.1為主，但LP.8.1已有增加趨勢，參考世界衛生組織及歐盟、美國於5月公布之建議，ACIP決議今年秋冬新冠疫苗「以LP.8.1疫苗為優先選擇，並儲備不同製程之JN.1疫苗以供不適合接種mRNA疫苗者接種」。

羅一鈞說明，目前全球流行變異株以NB.1.8最多，其次為LP.8.1及XFG，其中近期快速增加的XFG為JN.1子代下LP.8.1.2和LF.7的重組混合體，親緣性較接近LP.8.1而非NB.1.8，顯示此次疫苗選株選用的LP.8.1系列病毒確實可能成為下波新冠流行的主流病毒。

Q6、秋冬新冠疫苗有哪些廠牌可選？

羅一鈞表示，114年秋冬公費新冠疫苗預計採購約307萬劑，包括莫德納LP.8.1疫苗約277萬劑（含約227萬劑單劑型供12歲以上使用、50萬劑多劑型供6個月至11歲使用）與Novavax JN.1疫苗30萬劑（12歲以上適用），來兼顧一般民眾跟可能不適合打mRNA疫苗民眾的需求。

▲新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



Q7、今年秋冬非公費對象會有自費疫苗可以打嗎？

羅一鈞指出，疾管署已請莫德納公司評估進口自費新冠疫苗，以供應民眾自費接種需求，Novavax則因尚未取得JN.1疫苗藥品許可證，將由疾管署專案進口、無法轉作自費使用

Q8、公費新冠疫苗是否還會擴大全民施打？

羅一鈞表示，疾管署不排除可能會有類似流感疫苗在公費對象接種一段時間之後，評估開放全民施打的策略，但是還要視疫情狀況、疫苗庫存與效期等情況評估，又有如新冠可能有夏季一波疫情，要屆時避免沒有疫苗可用，得保留庫存等，整體評估會有許多因素需要考量。羅也強調，由於10類公費對象是最容易重症、死亡的高風險對象，還是會朝向盡量宣導該族群接種的方向去執行。