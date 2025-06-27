從治療室走向居家照護：穿戴式機器人翻轉復健樣貌

▲北醫附醫多樣性下肢機器人復健中心。（示意圖／北醫附醫提供）

文／常春月刊．內湖國泰診所塗院長雅雯、國泰綜合醫院復健科主治醫師郭家瑜

在復健治療室中，一位脊髓損傷患者正由治療師協助穿戴外骨骼機器人，透過穩定的機械輔助，在醫療團隊引導下緩步前行。這並非科幻電影情節，而是現今復健醫療中，實際應用的智慧科技。隨著醫療進步、感測技術導入、AI發展，外骨骼機器人已成為智慧復健的重要工具，幫助患者更有效率地恢復功能，並提升復健訓練精準度。

什麼是外骨骼機器人？

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外骨骼機器人是一種穿戴式裝置，可輔助人體移動並協助完成各種動作。依其驅動方式，可分為被動式與主動式兩大類。

被動式外骨骼機器人不需電力驅動，僅透過機械結構提供支撐，用來輔助姿勢與減輕負荷，但無法即時回應使用者動作。

主動式外骨骼機器人，則搭配電池驅動系統，能主動產生動作，給人體額外助力。這類裝置通常結合多種感測器（如 IMU、肌電圖、壓力感測器等），能即時接收使用者訊號，並快速回饋，根據個人的動作與身體狀態，動態調整。相較被動式，反應靈敏、控制精準，特別適合復健訓練，協助病人完成站立、行走等復健動作。

目前，外骨骼機器人已廣泛應用於中風、脊髓損傷等神經肌肉疾病患者的臨床訓練與研究中。

外骨骼機器人如何提升復健效率

傳統復健治療，依賴治療師一次次調整病患姿勢和步態，較難固定每次的動作，患者容易疲勞，也難長時間訓練。外骨骼機器人提供穩定支撐、高重複性且高強度的步態訓練，研究顯示機器人訓練的步數與步行時間，可能超過傳統治療，促進步態的反覆練習，加速運動學習的過程，提升訓練安全性與重複性，有助於神經重塑。

外骨骼機器人與AI結合：資料分析、個人化調整

隨著AI盛行，結合外骨骼機器人接收到的資料分析，更能個人化調整治療方向。透過感測器收集的數據 (如步態、角度、壓力)，AI模型辨識異常模式，協助醫療團隊進行更客觀的評估與調整，未來甚至能根據患者進展，提供個人化建議，提升訓練效率。外骨骼機器人與AI的結合，讓固定式的輔具，轉變為能靈活學習調整的設備。

智慧復健系統的整合應用

目前已有研究，把外骨骼機器人、肌電圖等穿戴裝置連接，將訓練過程中收集的資料上傳雲端，供團隊遠端分析與追蹤，結合虛擬實境，強化訓練本身的趣味、提高參與度。這些整合技術也使外骨骼機器人，有機會應用於居家或長照機構，擴大使用族群。

雖然外骨骼機器人價格較高，尚未普及至所有醫療機構或居家訓練，但正快速發展，機器人也日益輕便，結合AI，能強化醫療專業，提升恢復效率與品質，開啟復健新篇章，陪伴病人重回生活軌道。

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