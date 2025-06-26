血壓「早晚有差」別緊張！醫揭「正常晝夜變化」　1狀況要警覺

▲輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

「量血壓」是醫界相當推薦的生活保健習慣，但不少民眾會疑惑血壓忽高忽低，到底要怎麼判斷異常徵兆？對此，國內心臟內科權威、輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁指出，其實血壓有「晝夜變化」是正常的，通常會白天高、晚上低，但如果早晚都沒有差距，就要警覺可能有異常。

東森栢馥功能醫學健康服務會館今（26）日隆重開幕，邀請到國內心臟內科權威、輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁進行大師健康講堂，講座中也開放現場民眾提問。一名女性提到，「自己每天早晚都會量血壓，但是明顯發現早上血壓都比較高，不知道是不是自己的血壓狀態有問題？」黃瑞仁聞言直說，「臨床真的很多病人問這個問題！」

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他進一步解釋，一天中血壓是會有變動的，過去曾有統計發現，70%的人早上量血壓都比較高，因此就有研究團隊用24小時血壓測量去做研究，結果發現，早上6點到中午12點血壓最高，晚上在正常作息狀態下，凌晨2點到3點血壓是最低的。

▲黃瑞仁（右2）今參與東森栢馥功能醫學健康服務會館開幕，並帶來精彩演講。

黃瑞仁說，該研究還看到一個現象，血壓在清晨、晚上有明顯「晝夜變化」超過10%的人，其實是正常的，例如白天收縮壓是140，晚上是120，這就是正常的晝夜變化，但如果早上量的時候，收縮壓是130~140，晚上也是130~140，就代表血管整天都處在壓力比較高的狀態，這屬於不正常的，研究也發現，這類族群發生心血管疾病的風險比較高。

黃瑞仁提醒，高血壓是冠狀動脈疾病非常大的危險因子，若冠狀動脈產生狹窄或阻塞，導致心肌損傷所造成的心臟疾病，輕則引發心絞痛，重則可能導致心肌梗塞或猝死，就像現在很多人都知道且相當致命的主動脈剝離，其實90%是高血壓，腦血管破裂也有90%是高血壓沒有控制好，因此控制血壓非常重要。

黃瑞仁建議，除了在家要自己量血壓之外，建議也要定期做健康檢查，因為除了心血管疾病之外，包括癌症等也都是會嚴重危及生命的疾病，而日常若出現胸悶、易喘等症狀，一定要警覺，儘早就醫檢查。