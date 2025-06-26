「冠狀動脈」疾病會要命！名醫黃瑞仁示警「7大高危險群」

▲東森栢馥會定期舉辦東森新聞健康雲的大師健康講堂活動。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

東森栢馥功能醫學健康服務會館今（26）日隆重開幕，同時舉辦第7場東森新聞健康雲的大師健康講堂活動，本次邀請到國內心臟內科權威、輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁擔任主講人。黃瑞仁在講座中分享「冠狀動脈疾病」衛教資訊，並列出7大高危險群，呼籲民眾要定期健檢。

黃瑞仁指出，心臟本身的血液供應主要來自主動脈幹延伸出來的冠狀動脈，冠狀動脈疾病指的就是供給心臟血液和養分的冠狀動脈，產生了狹窄或阻塞，導致心肌損傷所造成的心臟疾病，輕則引發心絞痛，重則可能導致心肌梗塞或猝死。

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冠狀動脈若產生狹窄或阻塞，就會導致心肌缺氧或損傷。黃瑞仁指出，臨床表現包括穩定型心絞痛、急性冠心症、不穩定型心絞痛、急性心肌梗塞和心因性猝死，臨床也常見50歲左右的年輕患者。

▲東森集團總裁王令麟。

▲輔仁大學附設醫院院長黃瑞仁。

而有關冠狀動脈高危險群，黃瑞仁表示，美國心臟學會確立的危險因子包括，大於45歲的男性、大於55歲或停經後的女性；家族有心臟病或猝死的病史；高血壓；糖尿病；抽菸；高血脂；肥胖或少運動。

黃瑞仁說，在檢查部分，有心電圖、胸部X光攝影、運動心電圖或核子心臟醫學檢查、心導管檢查等，值得注意的是，心臟疾病其實可以預防的，要特別留意三高（高血壓、高血糖、高血脂），一般人血壓大概在140/90mmHg，高危險病人如糖尿病、腎臟病，就要盡量控制在130/80mmHg。

在血糖方面，控制目標是「飯前血糖<100mg/dl、飯後血糖<140mg/dl、糖化血色素（代表三個月的血糖控制）HbA1c<6.2%」。血脂則是要留意「低密度膽固醇（LDL-C）」，其中血液中有過多的低密度膽固醇，會堆積在血管壁造成動脈粥狀硬化。三酸甘油脂正常為<150mg/dl~200mg/dl，200~500 mg/dl就算偏高，但若>500mg/dl則需要吃藥。

黃瑞仁提醒，心腦血管疾病、癌症都是屬於比較嚴重危及生命的問題，心腦血管疾病初期常沒有明顯症狀，癌症更需要定期健康檢查才會提早發現，除了每天都要量血壓，控制三高之外，國內現在也有很多癌症篩檢計畫，鼓勵所有人要定期健康檢查。

▲大師健康講堂活動場場爆滿。