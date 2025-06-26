高溫恐突發心肌梗塞　醫示警「4大族群」要特別小心

▲醫師提醒，夏天也可能暗藏心肌梗塞風險。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

炎熱高溫不僅帶來身體不適，更可能提高罹患心臟病的風險！醫師指出，心肌梗塞雖然較常見於寒冷季節，但高溫環境下風險也不容忽視，高溫環境容易導致身體出現脫水、電解質失衡，增加心律不整及心肌梗塞等嚴重問題，包括「高血壓、冠心症等慢性病患者、年長者及吸菸族群」都應特別注意夏季高溫的影響。

台北市立聯合醫院中興院區心臟內科主治醫師陳郁安指出，高溫下，人體為了散熱，周邊血管會擴張，血壓因此下降，若下降幅度過大，可能造成腦部和心臟的血液灌流不足，進一步引起昏厥或短暫性腦缺血，此外，夏季因大量出汗導致的脫水與電解質失衡也會引起心律不整，甚至惡化心臟衰竭。

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陳郁安進一步說明，炎熱天氣易造成脫水，易增加血液黏稠度、血栓形成的風險，以及心肌梗塞發生機率，尤其是午後及傍晚高溫累積的時間，高血壓、冠心症等慢性病患者、年長者及吸菸族群，更應特別注意夏季高溫的影響。

陳郁安建議，應盡可能避免在烈日下長時間活動，外出時務必做好防曬及補充水分，並適時補充電解質以維持體液平衡，此外，家中有心血管疾病患者應隨時注意自身血壓變化，尤其夏季室內外溫差大，應避免突然從冷氣房走入高溫環境，以免血壓劇烈波動。