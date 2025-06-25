入境攜帶「OK繃、藥妝」有限量規定　觸法最重罰300萬

▲OK繃等醫療器材都有攜帶入境數量規定。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

暑假是出國旅遊高峰，不少民眾喜歡去國外買藥妝，食藥署提醒，入境攜帶藥品有限量規定，且僅供自用，不得販售，違反轉賣可依照《食品安全衛生管理法》第30條，處以3萬至300萬元罰鍰。另外，包括OK繃、液體OK繃、衛生棉用品等醫材，也都有入境攜帶數量上限規定。

食藥署食品組副組長蕭惠文表示，個人自用食品的「錠狀、膠囊狀」每種至多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不超過36瓶（盒、罐、包、袋），一般食品價值則需在1,000美元以下，且總重量在6公斤以內。

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▲國外購買食品入境數量上限規定。

個人自用藥品方面，食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，非處方藥品每種至多12瓶（盒、罐、條、支），合計不超過36瓶（盒、罐、條、支）。處方藥者若未攜帶醫師處方箋或證明文件，以2個月用量為限；有攜帶醫師處方箋或證明文件者，不得超過處方箋等文件開立合理用量，且至多為6個月用量。

管制藥品則需攜帶醫師處方箋（或證明文件） ，不得超過處方箋等文件開立之合理用量，且至多為6個月用量，並應避免購買攜帶含我國管制藥品成分藥品回國。另外，寄送一般藥品回國，應向食藥署申請核准，且管制藥品不得郵寄或快遞。

▲入境藥品攜帶規定。

而有關個人自用醫療器材，如OK繃、液體OK繃、衛生棉用品、隱形眼鏡、醫用口罩等，攜帶或郵寄方式輸入，都有數量上限，並以半年一次為限。個人自用化粧品應留意海關「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定，若購買以玻璃安瓿（AMPOULE）為容器的個人自用化粧品，需向食藥署申請核准後才可輸入。

食藥署副署長林金富提醒，現在很多民眾會在網路上徵求網路代購，代購者攜帶入境的量一樣受個人自用限量的規範，只要是沒有經過邊境查驗程序就不能販售，若購買回台後，規避查驗在網路上販售，可依違反《食安法》可處3萬到300萬元罰鍰。

▲攜帶入境的藥妝僅供自用，不得販售。