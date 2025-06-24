北榮「58歲年輕患者」打失智症新藥　醫：並非人人適用

▲北榮中正樓。（圖／資料照）



記者趙于婷／台北報導

失智症新藥在國內開打了！台北榮總今上午也開打院內首針，個案是一名58歲患者，屬於年輕型失智症。北榮表示，目前院內已經有10多名患者在等候新藥治療。 醫師提醒，新藥僅是延緩作用，並不是治癒，且不是人人適用。

台北榮民總醫院神經內科醫師林詠萱指出，院內開打首針病人為一名58歲男性，5年前開始出現輕微失智症狀，生活和工作上容易忘東忘西，後來還出現情緒改變，學習才藝時，發現自己連樂譜都記不住，因此警覺就醫，經過評估後在今天上午接受治療。

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林詠萱進一步說明，國內現在核可的兩款新藥在做三期試驗的時候，年齡是有落差的，一個收案區間是55至90歲，一個是60至85歲，一款藥是清除到一定程度就要停藥，後續只剩持續追蹤，一款是可以一直打，該名男子經過評估，最終選擇收案年齡較年輕的新藥，需要兩周施打一次。

但新藥並不是人人都適合施打，台北榮總神經醫學中心神經內科副主任傅中玲表示，新藥只針對早期輕度的阿茲海默症患者，無法治癒疾病，只是延緩作用，且目前藥物費用不便宜，因此建議符合條件和經濟條件許可者，可以考慮評估用藥。

食藥署核准兩款失智症新藥「樂意保」、「欣智樂」，為單株抗體類藥物，透過清除腦中致病的類澱粉蛋白，從源頭延緩神經退化。兩款藥物皆為靜脈注射，必須在醫院施打，治療前需完成類澱粉樣蛋白正子攝影（PET）、腦部影像檢查（MRI）和APOE基因檢測等評估，治療後也須持續追蹤和監控相關副作用。