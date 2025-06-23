83歲嬤打第一針失智症新藥！醫揭「用藥條件」：約13萬人符合資格

▲失智症新藥首針今開打，患者為83歲奶奶（中）。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

失智症新藥來了！亞東醫院今替一名83歲早期阿茲海默症患者打下首針。神經醫學部失智中心主任甄瑞興指出，根據統計，台灣目前有13萬名患者符合「早期阿茲海默症＋類澱粉蛋白陽性」的用藥條件，而亞東院內已有10多位早期患者完成篩檢，其中有6、7位符合條件，但該款藥物每年需自費100萬~150萬元。

食藥署核准兩款失智症新藥「樂意保」、「欣智樂」，為單株抗體類藥物，透過清除腦中致病的類澱粉蛋白，從源頭延緩神經退化。甄瑞興說，兩款藥物皆為靜脈注射，必須在醫院施打，治療前需完成類澱粉樣蛋白正子攝影（PET）、腦部影像檢查（MRI）和APOE基因檢測等評估。

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不過該款藥物也並非適合每一位失智症患者，僅可用於早期阿茲海默症患者。甄瑞興說，首名施打個案83歲奶奶雖年事已高，但日常生活功能仍良好，能獨自搭乘大眾運輸、處理家務，甚至在家協助照顧患有失智症的配偶，她因發現自己出現健忘、重複提問等異狀，加上家中已有失智案例，主動前來就醫檢查。

▲失智症新藥為靜脈注射。



該名奶奶經初步評估，認知功能障礙檢查（CASI）為92分（滿分100分）、簡易心智量表（MMSE）為29分（滿分30分），顯示為輕度認知障礙，後續經核磁共振、正子斷層掃描（PET）與基因篩檢，確認腦中已有類澱粉蛋白沉積，符合新藥的適應症條件。

根據統計，台灣失智症人口已突破35萬人，其中有7成為阿茲海默症。甄瑞興說，首名個案施打的新藥，需每月施打一針，根據研究指出，約66%患者1年後可完全清除類澱粉蛋白，其餘則需約1.5年，有助降低50%進展到中度失智風險，延緩病程約4～5年，部分患者在清除後可暫停施打，但仍需定期追蹤。