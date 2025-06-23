ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

83歲嬤打第一針失智症新藥！醫揭「用藥條件」：約13萬人符合資格

▲▼亞東醫院今日率先完成早期阿茲海默症新藥「欣智樂」施打,首例為83歲女性患者。該藥與「樂意保」同為20年來首見針對失智症病因研發的創新療法,標誌台灣失智治療邁入新里程。（圖／記者李毓康攝）

▲失智症新藥首針今開打，患者為83歲奶奶（中）。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

失智症新藥來了！亞東醫院今替一名83歲早期阿茲海默症患者打下首針。神經醫學部失智中心主任甄瑞興指出，根據統計，台灣目前有13萬名患者符合「早期阿茲海默症＋類澱粉蛋白陽性」的用藥條件，而亞東院內已有10多位早期患者完成篩檢，其中有6、7位符合條件，但該款藥物每年需自費100萬~150萬元。

食藥署核准兩款失智症新藥「樂意保」、「欣智樂」，為單株抗體類藥物，透過清除腦中致病的類澱粉蛋白，從源頭延緩神經退化。甄瑞興說，兩款藥物皆為靜脈注射，必須在醫院施打，治療前需完成類澱粉樣蛋白正子攝影（PET）、腦部影像檢查（MRI）和APOE基因檢測等評估。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過該款藥物也並非適合每一位失智症患者，僅可用於早期阿茲海默症患者。甄瑞興說，首名施打個案83歲奶奶雖年事已高，但日常生活功能仍良好，能獨自搭乘大眾運輸、處理家務，甚至在家協助照顧患有失智症的配偶，她因發現自己出現健忘、重複提問等異狀，加上家中已有失智案例，主動前來就醫檢查。

▲▼亞東醫院今日率先完成早期阿茲海默症新藥「欣智樂」施打,首例為83歲女性患者。該藥與「樂意保」同為20年來首見針對失智症病因研發的創新療法,標誌台灣失智治療邁入新里程。（圖／記者李毓康攝）

▲失智症新藥為靜脈注射。

該名奶奶經初步評估，認知功能障礙檢查（CASI）為92分（滿分100分）、簡易心智量表（MMSE）為29分（滿分30分），顯示為輕度認知障礙，後續經核磁共振、正子斷層掃描（PET）與基因篩檢，確認腦中已有類澱粉蛋白沉積，符合新藥的適應症條件。

根據統計，台灣失智症人口已突破35萬人，其中有7成為阿茲海默症。甄瑞興說，首名個案施打的新藥，需每月施打一針，根據研究指出，約66%患者1年後可完全清除類澱粉蛋白，其餘則需約1.5年，有助降低50%進展到中度失智風險，延緩病程約4～5年，部分患者在清除後可暫停施打，但仍需定期追蹤。

【你可能也想看】
「失智症新藥」今打第一針！4QA一次掌握最新資訊

伊朗發射「最大飛彈」襲以色列　射程2000km破壞力最強

關鍵字： 失智症 亞東醫院 甄瑞興

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「跳舞」防失智最有效！陳亮恭：只做有氧運動不會長肌肉

海外醫美藏3大風險！「亞洲再生針討論度夯」醫籲在台找合格診所進行

45歲男靠吃紓壓「胖到280公斤」　躲家6年不敢出門

83歲嬤打第一針失智症新藥！醫揭「用藥條件」：約13萬人符合資格

22萬住院病人用藥遭不當磨粉　1.1億元放水流、健康陷風險

「失智症新藥」今打第一針！4QA一次掌握最新資訊

很多男生做錯！醫示警：洗GG用「這類清潔劑」小心發炎

染髮易得膀胱癌？醫曝「60萬人研究結果」：1類人風險高2倍

晚上洗澡比較衛生？專家曝「1物」乾淨更重要：尤其裸睡者

曾開車大街小巷找爸爸！林之晨：用他小時候照顧我的方式照顧他

讀者迴響

回到最上面