新生兒腸病毒4死　疾管署修改建議：染病媽媽停止哺餵母乳

▲疾管發言人羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內時隔7年再發生新生兒腸病毒疫情，到目前為止已經有5例重症，其中4例死亡。疾病管制署召開重症病例討論會與專家會議，會中針對母親感染腸病毒時的母乳哺餵建議進行修改，原本疾管署僅建議不要親餵，但可將母乳擠出改採瓶餵，專家考量由於母子間的親密接觸可能傳染腸病毒之外，母奶更曾被證實可能含有腸病毒，疑似感染者應停止哺餵母乳，等待康復後再恢復母乳哺育。

疾病管制署今（20）日表示，本周尚無新增腸病毒重症個案，今（2025）年新生兒腸病毒重症個案統計仍維持5例（含4死），5例均感染伊科病毒11型；所有年齡層的腸病毒重症個案統計仍維持7例（含5死），7例當中6例感染伊科病毒11型、1例感染克沙奇病毒B5型。

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為因應近期腸病毒疫情，疾管署已於6月18日及6月19日召開「重症病例討論會」和「專家會議」，討論本次新生兒腸病毒疫情的醫療處置和防治策略建議。

疾管署副署長羅一鈞說明結論，經病毒基因序列分析比對，今年國內流行的伊科病毒11型之基因序列與2018年國內流行株已有明顯差異，但與2022-2023年歐洲、2024年日本流行株的基因序列相近，顯示國內疫情是由歐洲、日本等國際疫情擴散而來。

羅一鈞說明，此流行株具突變和基因重組導致毒力增加，在歐洲、日本均有造成新生兒腸病毒疫情導致重症、死亡，尤需提醒民眾和醫療端注意防治，呼籲流行期間孕產婦和新生兒儘可能減少外界接觸、降低遭傳染的機會，並注意自身和家人症狀，有症狀儘速就醫以利醫師早期警覺診治介入。

針對母親感染腸病毒時的母乳哺餵建議，羅一鈞表示，昨（6/19）日經專家會議廣泛討論後決議，依據兒科醫學會和兒童感染症醫學會建議，除了母子間的親密接觸可能傳染腸病毒之外，母奶更曾被證實可能含有腸病毒。建議嬰兒未滿三個月時，授乳母親若有腸病毒感染之虞，宜停止哺餵母乳，過程中協助母親維持泌乳，待疾病康復後可恢復母乳哺育。

疾管署將據此修訂新生兒腸病毒臨床處置建議之相關原文「建議不要親餵，可將母乳裝在奶瓶，並於集乳時注意手部衛生，再請健康的家人協助餵奶。」為新版文字「建議嬰兒未滿三個月時，授乳母親若有腸病毒感染之虞，宜停止哺餵母乳，直至疾病康復為止。」。

▲▼新生兒腸病毒流行期防疫措施。（圖／疾管署提供）

疾管署已於官網成立「新生兒腸病毒防疫專區」提供孕產婦和家中有新生兒的注意事項、衛教資源、感染管制指引、常見問答等，供民眾查詢。疾管署再度呼籲以下新生兒腸病毒流行期間防疫措施：

1.如您家中有新生兒，建議：

- 儘量謝絕訪客，也儘量謝絕親朋好友對新生兒抱抱親親。

- 儘量避免讓新生兒出入人潮眾多的公共場所。

- 如家人有症狀請自我隔離或做好防護，儘量不接觸新生兒。

- 家人工作或外出後返家先更衣洗手，在摟抱、餵食新生兒前，務必以肥皂正確洗手。

- 保持環境清潔，定期清消嬰兒的玩具和生活用品。

- 新生兒出現發燒、活力不佳、進食下降等症狀，應儘速送醫。

2.如您本身是或家中有快到預產期的孕婦，建議：

- 若出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師。

- 如家人有症狀請自我隔離或做好防護，儘量不接觸孕婦。

- 避免出入人潮眾多的公共場所、避免接觸有症狀的人士。

- 勤洗手、戴口罩，保持環境清潔。