糖化血色素14降到6.7！大叔「改喝1飲料」神逆轉　醫幫停掉4種藥

▲水果攤大哥糖化血色素從14降到6.7，除了用藥控制外，改喝「飲料」是關鍵。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

一名賣水果的大哥長期血糖飆高，糖化血色素（HbA1c）竟高達14，即使醫師所有藥都用下去，一天吞6種藥、總共10多顆，糖化血色素仍卡在9.6降不下來，腎功能甚至瀕臨洗腎邊緣。沒想到，在藥師胡廷岳的指導下，這位原本全糖飲料不離手的大哥，靠著改喝「無糖酸梅水」，數值在短短一年內降到6.7，連醫師都幫他停掉4種藥物。

日喝5罐全糖！大叔拒戒嗆藥師

[廣告]請繼續往下閱讀...

減藥藥師胡廷岳在YouTube頻道《小青書》中分享這名個案。他提到，這名水果攤大哥有2個習慣：賣剩的水果一定要吃完、吃不完就打成汁喝掉。加上大哥自述「討厭無糖綠茶」，在菜市場又沒飲水機，因此一天狂喝5罐全糖飲料。即使每天認真吃藥，生活習慣卻改不掉，面對藥師關懷甚至一度破口大罵：「講什麼？我每天都有吃藥，藥師還能跟我講什麼？」

「我們一起來找一個每天喝飲料，糖尿病也可以控制很好的方法好不好？」胡廷岳並未責備，反而利用「行為科學」出招。他準備不一樣的飲料讓大哥挑選，從無糖烏龍茶、紅茶、豆漿到牛奶都被大哥打槍，直到試到「枸杞跟陳皮水」，對方才終於產生興趣，甚至動手做起筆記。

糖化血色素9.6降到6.7 改喝「這1杯」4種藥免吃了

胡廷岳透露，大哥在溝通後突然想到住家隔壁有賣不加糖的酸梅乾半成品，變嘗試將酸梅乾丟進水裡喝。沒想到這杯自製的「無糖酸梅水」成了救命關鍵。大哥喝了3個月後，糖化血色素從9.6降到7.2，讓醫師驚訝地刪掉1種血糖藥；持續1年後，數值更漂亮降至6.7。因為血糖控制穩定，醫師後續接連刪掉大哥原本服用的「膽固醇藥、尿酸藥、血壓藥」，連血糖藥也縮減剩2種。

為什麼能維持這麼久？胡廷岳分析，關鍵在於「找到對方確定喜歡的方式」。他強調，若當時硬逼大哥喝不喜歡的果乾茶，絕不會有這種成果，正是因為用行為科學套出他能接受的替代方案，「他願意改變，他也真的改變了。」