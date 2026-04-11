感冒好不了！醫見11歲弟「腳上密集紅點」喊快轉診　一驗家長心碎

▲孩子轉診進一步檢查，確診兒童白血病。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

孩子反覆生病、發燒總是好不了，千萬別大意！小兒科醫師許志煌在臉書分享，某個忙碌的週六早上，一名大孩子因「感冒一直沒好」前來看診，家長滿臉憂心。經過醫師仔細檢查後，低頭注意到孩子腳上出現「密集出血點」，加上抱怨腳痛，讓他直覺病情並不單純，當下緊急建議家長轉診進一步檢查，最終證實確診「急性骨髓性白血病」。

「孩子現在受到很好的照顧。」事隔一段時間，孩子媽媽帶著禮盒來到診所致謝。許志煌醫師看著媽媽總算找到孩子不斷生病的原因，一邊訴說近況、一邊掉下不捨的眼淚，讓他既欣慰又心疼，他也溫柔鼓勵家長：「眼淚是珍珠，不哭不哭，會有美好的結果。」

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許志煌強調，目前的醫療環境下，只要發現得早，白血病完全康復的機會非常高，因此不再使用讓人驚嚇的「血癌」稱呼，而正名為白血病。

究竟孩子生病有哪些特徵務必小心？許志煌列出8大警訊：

1. 貧血：血紅素不足導致容易疲勞、臉色蒼白。

2. 出血瘀斑：影響血小板數量或凝血功能，出現不正常出血或瘀斑。

3. 不明發燒：特別是發燒持續超過1週以上。

4. 淋巴腺腫大：觸摸時不會痛、質地硬、且不太會移動。

5. 體重減輕：或身高、體重長時間沒有增加。

6. 骨頭疼痛：尤其以膝蓋最明顯，持續疼痛難忍，與一般的生長痛型態不同。

7. 器官腫大：侵犯肝脾、淋巴腺或胸腺，引起器官腫大。

8. 嚴重感染。