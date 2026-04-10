衛教單上畫大叉！網驚喊「腸胃炎不能吃稀飯」　醫：反而拉更慘

▲女網友腸胃炎就醫後才知道「不能吃稀飯」，相當驚訝。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

每次腸胃炎就診後，乖乖聽從醫囑吃清淡一點，就真的「只吃白稀飯」嗎？這個根深蒂固的印象可能要翻車了！近日一名女網友在Threads平台上崩潰發文，表示直到今天才知道腸胃炎其實不能吃稀飯，甚至有醫師對著衛教單上的白稀飯「畫大叉叉」。對此，家醫科醫師陳昱嘉親自解釋，稀飯不僅可能刺激胃酸分泌，若伴隨腹瀉，恐讓情況更嚴重。

原PO分享，她在腸胃炎就醫後，看了2間診所提供的注意事項清單，其中一家提醒，應避免奶製品、油膩食物與生食，「少量稀飯或白吐司是暫時不錯的選擇」。另一間診所醫師則特別叮嚀「不要吃稀飯」，讓她驚訝直呼：「我今天才知道腸胃炎不能吃稀飯耶，醫生說會刺激胃酸，竟然！」文章曝光後，立刻引發廣大網友熱議。

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腸胃炎別吃稀飯！醫揭「反而拉更慘」3大原因

針對網友的疑惑，衛福部臺中醫院家庭醫學科陳昱嘉醫師現身回覆。他指出，稀飯屬於「半流質食物」，進入胃部後排空速度較快，反而可能刺激胃酸分泌。因此，若患者這次腸胃炎伴隨胃痛、胃食道逆流或本身有胃潰瘍問題，吃稀飯反而可能讓胸口的灼熱感更明顯。

此外，稀飯在烹煮過程中經過長時間熬煮，澱粉會產生「糊化」現象，容易被酵素快速分解成麥芽糖和葡萄糖，這些小分子在短時間內會讓腸道滲透壓增加。陳昱嘉醫師提醒，這對原本已經在拉肚子的患者，反而因此讓腹瀉更嚴重。

最後，陳昱嘉醫師也提到消化步驟的問題。由於喝稀飯幾乎不需要咀嚼，導致少了「唾液澱粉酶」這道前端消化程序的輔助，這等於增加腸胃負擔。

外科醫師陳榮堅曾在《醫師好辣》節目中分析「喝粥」是意想不到的傷胃行為，在胃部潰瘍或有傷口時，食用易刺激胃酸分泌的碳水化合物，後果更慘。一般而言，正處急性腸胃炎或胃部開過刀情況下，應食用軟質，但要有足夠蛋白質的食物，例如蒸蛋、豆腐或是軟嫩的魚肉。

腸胃炎「最強復原菜單」 這幾種肉必吃

若不慎得到腸胃炎可以吃什麼？消化內科醫師盧柏文曾建議，腸胃炎可先吃少量的食物，隨著食慾恢復和症狀改善，逐漸增加食物的份量，「大原則是吃煮熟且低油脂含量的食物，像米飯、瘦肉、魚肉等油脂較少的部分，以及煮熟的蔬菜。」

小兒科醫師傑登則說明，過去腸胃炎都建議要空腹別進食，但研究發現，在不嘔吐且肚子不痛時應盡早開始嘗試進食，透過正確的飲食可幫助腸胃更快恢復，並減少不適感。而他也提醒「別只吃白吐司、白粥」，這些過往建議攝取的食物，事實上營養非常不均衡，反而拖慢恢復速度。

傑登也分享感染病毒性腸胃炎的5大飲食建議：

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​1. 適量的蛋白質

蛋白質是修復受損腸黏膜和增強免疫力的重要來源，選擇容易消化的低脂肪蛋白質食材，例如水煮蛋、雞肉（去皮）、魚類（清蒸或水煮）。

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2. 低纖維的食物

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纖維對於平時的消化健康很重要，但腸胃炎期間應避免過多的纖維攝取，建議選擇「低纖維」的食物以減少腸胃負擔，例如白米飯、馬鈴薯、燕麥粥或水煮蔬菜（如胡蘿蔔、小黃瓜、南瓜）。

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3. 足夠的液體

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腹瀉和嘔吐會導致體內大量失水，喝溫水或口服電解水來幫助補充電解質。

4. 少量多餐

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避免一次吃太多，讓身體有足夠時間消化和吸收。

5. 避免高糖分、乳製品、油膩和辛辣食物

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以上食物都容易對腸胃產生刺激，因此在腸胃炎期間應完全避免，以防止症狀惡化。