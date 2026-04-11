他被青竹絲咬「吸毒血、帶蛇衝急診」　醫揭3大NG行為：恐更嚴重

▲老翁遭蛇咬後將蛇打死，就醫時將蛇本尊一併帶來。（圖／新店耕莘提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名70多歲老翁今（11）日在戶外砍草，右手食指突然一陣劇痛，一看手指腫脹還出現牙痕，發現遭到蛇咬傷，他當下將蛇打死裝罐，還自己把毒血吸出，再忍痛自行騎車前往就醫，把咬傷的蛇一併帶至急診室，最後確認毒蛇「青竹絲」咬傷。醫師指出，遭蛇咬傷不應用口吸毒，反而可能加重傷勢，也不應冒險抓蛇、傷後自行騎車就醫，都屬於較有風險的做法。

收治個案耕莘醫院急診醫師黃復瑤指出，青竹絲屬於出血性毒蛇，咬傷後常見局部劇痛、腫脹與瘀青，嚴重時可能影響凝血功能。該名患者到院時意識清楚，經初步評估後已給予適當治療並持續觀察中。

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黃復瑤強調，以口吸毒液為錯誤處置方式，不僅無法有效移除毒液，亦可能增加感染及中毒風險，民眾切勿模仿；正確原則為保持冷靜、減少活動、固定患肢並儘速送醫。

黃復瑤也提醒，雖然攜帶蛇體有助於醫師辨識種類，但民眾切勿為了確認蛇種而冒險捕捉或接觸蛇類，極易造成二次咬傷。若無法安全辨識，應以拍照或記憶外觀特徵為主，以自身安全為優先。此外，受傷時就醫建議應該等待救護車或搭車就醫，自行騎車也增加安全疑慮。

清明節後氣溫回升，蛇類活動明顯增加，新店耕莘醫院這一兩個月已經收治7~8名遭蛇咬傷個案，提醒民眾從事農務或戶外活動時，應穿著適當防護裝備，如長袖衣褲與包覆性鞋具，並留意草叢與陰暗處環境，以降低遭蛇咬風險。