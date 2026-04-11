ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

33歲壯男「按摩後癱瘓」　醫師警告：人體地雷區

33歲壯男按摩後癱瘓　醫師示警：3位置重壓恐中風

▲一名中國男子過年去按摩，卻因以過大的力道按摩頸部，導致腦中風癱瘓。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

不少人習慣趁肩頸痠痛時推拿舒壓，但若力道或位置不對，後果恐怕不堪設想。中國一名33歲男子在春節期間嘗試高強度按摩，雖無慢性病史，卻因師傅按壓過重加上自己亂揉，返家後脖子持續痠痛，沒過幾天竟在機場突然頭暈、半身失控癱瘓，緊急送醫確診為腦中風。

重口味按摩後中風

[廣告]請繼續往下閱讀...

綜合陸媒報導，一名沒有慢性病史的33歲壯男，在過年時接受重口味按摩，加上事後自己狂揉，竟然在機場發暈倒地，經醫師檢查發現，他因為頸部血管壁被外力撕裂，引發椎動脈夾層導致腦中風。

人體3部位是地雷區

江蘇針灸推拿科醫師歐陽鋼解析，很多人以為按得越痛才越有感，這觀念真的母湯。脖子其實非常脆弱，尤其是脖子兩側和前方，簡直是人體的地雷區，藏著通往大腦的血管大動脈。一旦按得太暴力，血管壁就會像被撕開的壁紙一樣形成夾層

按摩完出現哪些徵兆需就醫？

江蘇省中西醫結合醫院中醫師張夢佛特別提醒，健康的按摩不應帶來劇烈且長期的疼痛。如果按摩完反而感到頭痛欲裂、視線發黑，或是出現四肢無力、步態搖晃、噁心、嘔吐等警訊，這都代表血管可能已經受損，絕對不可以掉以輕心，必須在第一時間尋求醫療協助。


更多鏡週刊報導
沒看過小強是真的！最乾淨餐廳排行出爐　員工狂推這幾間
舊存摺別急著丟！行員揭「這類交易頻繁」先留著　至少保存5年
男子急診自訴「67天沒大便」　醫灌腸、徒手開挖見驚人真相：偉哉健保！

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

關鍵字： 按摩風險 腦中風 頸部按摩 健康警示 春節安全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

大樹藥局陷「寵物用藥新制」風波遭抵制　業者急發聲：非主導推動

33歲壯男「按摩後癱瘓」　醫師警告：人體地雷區

食品紅黃綠標示將「結合健康幣」　石崇良：集點可換「綠燈」食品

寵物用人藥盼改負面表列　石崇良表態「不是不行」法規調整需討論

感冒好不了！醫見11歲弟「腳上密集紅點」喊快轉診　一驗家長心碎

小吃店「裸裝免洗餐具」恐藏3危機　營養師示警！

做惡夢恐是失智前兆　研究曝「警戒年齡」：風險增近4倍

陽性率高達28%　北榮桃園分院推幽門螺旋桿菌篩檢

被問「帶孫出來喔？」小隻直播主激瘦29kg　逆齡20歲神招曝

衛教單上畫大叉！網驚喊「腸胃炎不能吃稀飯」　醫：反而拉更慘

讀者迴響

回到最上面