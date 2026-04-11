做惡夢恐是失智前兆　研究曝「警戒年齡」：風險增近4倍

▲若年長又常做惡夢，要注意可能是失智症警訊。（圖／VCG）

記者邱俊吉／台北報導

許多人都做過惡夢或不舒服的夢（統稱困擾性夢境），卻不知這可能是失智症的早期警訊。一項跨國研究發現，60至69歲族群在近期內有困擾性夢境，日後發生失智症的風險將相對提高近4倍；專家說，偶爾做不愉快的夢不必緊張，但若到60歲後頻繁出現，值得提高警覺。

參與此研究的台大流行病學及預防醫學研究所教授程藴菁說，過去以美國白人為主的研究中，發現高齡長者近期若有困擾性夢境，未來罹患失智症機率可能會上升；為探討不同人種有無此現象，這項最新研究整合巴西、法國、義大利、韓國、台灣與中國資料，納入60至89歲族群約1萬人，補足以往樣本侷限，並分析年齡、性別等差異。

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程藴菁說明，本研究所指的困擾性夢境，是透過問卷評估過去1個月是否出現及其頻率，例如是否達每周1次或以上，而非醫院內的睡眠檢測，較為主觀，也沒有對夢的內容及睡眠不同階段等進行紀錄、分析。

研究結果發現，24.2%受試者曾在「最近1個月」有困擾性夢境，失智症發生率約為每千人10.8例，其中最常見的阿茲海默症則為每千人5.3例；進一步分析發現，60至69歲族群若近期有困擾性夢境，失智風險即顯著上升3.93倍，而男性若每周至少有1次困擾性夢境，阿茲海默症風險將相對增加3.59倍。相關研究成果已於今年3月發表於國際知名醫學期刊《Psychiatry and Clinical Neurosciences》。

▲最新跨國研究發現60到69歲族群若最近有困擾性夢境，日後發生失智症風險將顯著上升 。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

針對60至69歲族群相關風險，程藴菁說，研究團隊推測原因可能是大腦已出現早期神經退化的訊號，進而影響情緒、夢境調節等相關腦區功能；此外，部分神經退化疾患涉及腦部出現「路易體」病變，病人的大腦神經元內有異常的蛋白質沉積，亦可能導致夢境異常。

程藴菁也說，若長時間苦於壓力、焦慮、憂鬱與睡眠不足，將影響壓力荷爾蒙調節，這也會影響夢境及認知功能，並提高年長後認知退化的風險。

至於70歲以上族群未見顯著關聯，程藴菁分析，可能是高齡者回憶夢境的能力下降，或與疾病型態較複雜有關，導致夢境與失智的連結被低估。

程藴菁提醒，夢境不是診斷工具，做惡夢也不代表一定會失智，如僅偶爾發生，常與短期壓力或作息異常有關，透過規律作息、減少熬夜、避免飲酒、調整壓力多能改善，但若是到老後發現不愉快的夢愈來愈多，甚至每周都有，且伴隨記憶或日常功能變化，則應及早就醫評估。