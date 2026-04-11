ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

做惡夢恐是失智前兆　研究曝「警戒年齡」：風險增近4倍

▲▼失智,帕金森氏症,癡呆。（圖／VCG）

▲若年長又常做惡夢，要注意可能是失智症警訊。（圖／VCG）

記者邱俊吉／台北報導

許多人都做過惡夢或不舒服的夢（統稱困擾性夢境），卻不知這可能是失智症的早期警訊。一項跨國研究發現，60至69歲族群在近期內有困擾性夢境，日後發生失智症的風險將相對提高近4倍；專家說，偶爾做不愉快的夢不必緊張，但若到60歲後頻繁出現，值得提高警覺。

參與此研究的台大流行病學及預防醫學研究所教授程藴菁說，過去以美國白人為主的研究中，發現高齡長者近期若有困擾性夢境，未來罹患失智症機率可能會上升；為探討不同人種有無此現象，這項最新研究整合巴西、法國、義大利、韓國、台灣與中國資料，納入60至89歲族群約1萬人，補足以往樣本侷限，並分析年齡、性別等差異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

程藴菁說明，本研究所指的困擾性夢境，是透過問卷評估過去1個月是否出現及其頻率，例如是否達每周1次或以上，而非醫院內的睡眠檢測，較為主觀，也沒有對夢的內容及睡眠不同階段等進行紀錄、分析。

研究結果發現，24.2%受試者曾在「最近1個月」有困擾性夢境，失智症發生率約為每千人10.8例，其中最常見的阿茲海默症則為每千人5.3例；進一步分析發現，60至69歲族群若近期有困擾性夢境，失智風險即顯著上升3.93倍，而男性若每周至少有1次困擾性夢境，阿茲海默症風險將相對增加3.59倍。相關研究成果已於今年3月發表於國際知名醫學期刊《Psychiatry and Clinical Neurosciences》。

▲▼ 失智症研究 。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

▲最新跨國研究發現60到69歲族群若最近有困擾性夢境，日後發生失智症風險將顯著上升 。（AI協作圖／記者邱俊吉製作，經編輯審核）

針對60至69歲族群相關風險，程藴菁說，研究團隊推測原因可能是大腦已出現早期神經退化的訊號，進而影響情緒、夢境調節等相關腦區功能；此外，部分神經退化疾患涉及腦部出現「路易體」病變，病人的大腦神經元內有異常的蛋白質沉積，亦可能導致夢境異常。

程藴菁也說，若長時間苦於壓力、焦慮、憂鬱與睡眠不足，將影響壓力荷爾蒙調節，這也會影響夢境及認知功能，並提高年長後認知退化的風險。

至於70歲以上族群未見顯著關聯，程藴菁分析，可能是高齡者回憶夢境的能力下降，或與疾病型態較複雜有關，導致夢境與失智的連結被低估。

程藴菁提醒，夢境不是診斷工具，做惡夢也不代表一定會失智，如僅偶爾發生，常與短期壓力或作息異常有關，透過規律作息、減少熬夜、避免飲酒、調整壓力多能改善，但若是到老後發現不愉快的夢愈來愈多，甚至每周都有，且伴隨記憶或日常功能變化，則應及早就醫評估。

【打不贏就加入】媽對著賓士貓空氣揮拳 牠用毛掌反擊還玩到生氣

關鍵字： 標籤:失智症 惡夢 早期警訊 神經退化 老年健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

大樹藥局陷「寵物用藥新制」風波遭抵制　業者急發聲：非主導推動

33歲壯男「按摩後癱瘓」　醫師警告：人體地雷區

食品紅黃綠標示將「結合健康幣」　石崇良：集點可換「綠燈」食品

寵物用人藥盼改負面表列　石崇良表態「不是不行」法規調整需討論

感冒好不了！醫見11歲弟「腳上密集紅點」喊快轉診　一驗家長心碎

小吃店「裸裝免洗餐具」恐藏3危機　營養師示警！

做惡夢恐是失智前兆　研究曝「警戒年齡」：風險增近4倍

陽性率高達28%　北榮桃園分院推幽門螺旋桿菌篩檢

被問「帶孫出來喔？」小隻直播主激瘦29kg　逆齡20歲神招曝

衛教單上畫大叉！網驚喊「腸胃炎不能吃稀飯」　醫：反而拉更慘

讀者迴響

回到最上面