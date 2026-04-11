「明明不鹹卻爆鈉」食物Top12！營養師驚揭冠軍：吃一碗額度歸零

▲生活中充斥著不少明明不鹹、鈉含量卻爆表的食物。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

你是屬於「不鹹就覺得沒鈉」的人嗎？小心你的舌頭完全被騙了！許多民眾為了降血壓、消水腫刻意挑選清淡食物，卻發現效果不明顯。營養師李婉萍發文示警，很多食物的味道會被糖分或添加物蓋過，讓人產生「不鹹」的錯覺。她盤點12種「明明不鹹、卻鈉含量爆表」的食物，冠軍名單令人意外，光吃一碗鈉含量直接飆破全天建議量。

李婉萍營養師透露，門診中常有患者委屈地問：「我為了血壓好，貢丸都改成魚丸了，早餐也不敢吃蔥油餅改吃白吐司，為什麼還是水腫、血壓降不下來？」她不禁直言：「天啊！這就是最危險的陷阱。」她解釋，一旦鈉攝取過量，水分會滯留在體內，不僅會造成眼皮手腳水腫、口乾舌燥，長期下來更是高血壓、腎結石與心血管疾病的幕後黑手。

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李婉萍根據每100公克食物所含鈉量，列出12種跌破眼鏡的「高鈉地雷」。其中「重災區」前3名分別為：冠軍雞絲麵（2450 mg）、亞軍香腸（1026 mg）以及火腿（1006 mg），緊追在後的還有鍋燒意麵（990 mg）。令人意外的是，民眾眼中的清淡選擇「魚丸（580 mg）」竟然沒比貢丸健康；而口感鬆軟的「白吐司（394 mg）」與「蘇打餅乾（388 mg）」也通通榜上有名。

▼12種爆鈉食物清單。（圖／李婉萍營養師授權提供）

「別以為煮菜少放鹽就沒事！」李婉萍指出，衛福部建議成年人每日鈉攝取上限為2400 mg，約等於6公克鹽（一平匙）。但像雞絲麵這類高鈉食物，一碗就讓額度瞬間歸零。此外，「果凍」則是甜味高鈉的典型代表，雖然數值較低，但其鈉含量完全被甜味掩蓋，堪稱隱形殺手。

若不小心吃太重口味該如何補救？李婉萍建議，除了拚命喝水，更要補充足夠的「鉀」來幫助身體排鈉。她推薦蔬菜類可選擇花椰菜、菠菜、蘆筍、苦瓜；水果類則首推火龍果、香蕉、哈密瓜與小番茄。她最後叮嚀，消水腫的第一步就是認清地雷，購買加工食品前，務必養成「翻到背後看營養標示」的習慣。