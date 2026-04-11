汐止國泰醫院響應2050淨零排放　通過ISO 14064-1碳盤查認證

▲汐止國泰綜合醫院通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，由林慶齡院長（左）代表接受認證單位頒發證書。（圖／汐止國泰提供）

記者洪巧藍／台北報導

汐止國泰綜合醫院積極響應政府「2050淨零排放」政策，推動多項減碳措施，並於115年3月26日正式通過由BSI英國標準協會頒發ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，象徵醫院在環境永續與低碳管理推動上邁入重要里程。

ISO 14064-1為國際通用之溫室氣體盤查標準，著重於組織層級排放量的量化、監測與揭露。汐止國泰醫院依循該標準，全面盤點院內能源使用、設備運作及相關排放來源，並透過第三方專業機構驗證，提升碳排資訊的透明度與可信度，為後續減碳行動奠定基礎。

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汐止國泰醫院表示，盤查過程中，院方同步推動「員工通勤型態調查」，進一步掌握同仁日常通勤所產生之間接碳排放情形，作為未來規劃低碳通勤措施的重要依據，逐步將碳管理從院內營運延伸至員工生活層面。

除完成溫室氣體盤查外，醫院亦積極推動多項具體減碳措施，包括通過經濟部「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」，逐步汰換3台高耗能冰水主機，以提升整體能源使用效率；同時呼應永續及環保理念，推動健康蔬食日，於員工團膳中提供特製低碳蔬食餐盒，從飲食面向落實減碳行動。此外，院方亦辦理員工健康促進活動，鼓勵同仁搭乘大眾運輸工具，展現全院共同響應低碳生活的行動力。

汐止國泰綜合醫院院長林慶齡表示，面對全球氣候變遷與淨零轉型趨勢，醫療機構不僅肩負守護民眾健康的使命，也應積極承擔環境責任。醫院透過導入國際標準進行溫室氣體盤查，建立完整的碳排管理基礎，並結合各項節能與減碳措施，持續朝低碳醫療體系穩健邁進。