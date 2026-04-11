ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

汐止國泰醫院響應2050淨零排放　通過ISO 14064-1碳盤查認證

▲▼汐止國泰綜合醫院通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，由林慶齡院長（左）代表接受認證單位頒發證書。（圖／汐止國泰提供）

▲汐止國泰綜合醫院通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，由林慶齡院長（左）代表接受認證單位頒發證書。（圖／汐止國泰提供）

記者洪巧藍／台北報導

汐止國泰綜合醫院積極響應政府「2050淨零排放」政策，推動多項減碳措施，並於115年3月26日正式通過由BSI英國標準協會頒發ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，象徵醫院在環境永續與低碳管理推動上邁入重要里程。

ISO 14064-1為國際通用之溫室氣體盤查標準，著重於組織層級排放量的量化、監測與揭露。汐止國泰醫院依循該標準，全面盤點院內能源使用、設備運作及相關排放來源，並透過第三方專業機構驗證，提升碳排資訊的透明度與可信度，為後續減碳行動奠定基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

汐止國泰醫院表示，盤查過程中，院方同步推動「員工通勤型態調查」，進一步掌握同仁日常通勤所產生之間接碳排放情形，作為未來規劃低碳通勤措施的重要依據，逐步將碳管理從院內營運延伸至員工生活層面。

除完成溫室氣體盤查外，醫院亦積極推動多項具體減碳措施，包括通過經濟部「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」，逐步汰換3台高耗能冰水主機，以提升整體能源使用效率；同時呼應永續及環保理念，推動健康蔬食日，於員工團膳中提供特製低碳蔬食餐盒，從飲食面向落實減碳行動。此外，院方亦辦理員工健康促進活動，鼓勵同仁搭乘大眾運輸工具，展現全院共同響應低碳生活的行動力。

汐止國泰綜合醫院院長林慶齡表示，面對全球氣候變遷與淨零轉型趨勢，醫療機構不僅肩負守護民眾健康的使命，也應積極承擔環境責任。醫院透過導入國際標準進行溫室氣體盤查，建立完整的碳排管理基礎，並結合各項節能與減碳措施，持續朝低碳醫療體系穩健邁進。

【信眾齊聚】白沙屯媽「放頭旗」儀式　粉紅超跑3天後將起駕

關鍵字： 國泰醫院 ISO認證 減碳 淨零排放 永續

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「明明不鹹卻爆鈉」食物Top12！營養師驚揭冠軍：吃一碗額度歸零

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師：90%人一定不知道

汐止國泰醫院響應2050淨零排放　通過ISO 14064-1碳盤查認證

他被青竹絲咬「吸毒血、帶蛇衝急診」　醫揭3大NG行為：恐更嚴重

石崇良拋兒科診察費加碼「2倍不是夢」　提升支付標準最快7月實施

大樹藥局陷「寵物用藥新制」風波遭抵制　業者急發聲：非主導推動

33歲壯男「按摩後癱瘓」　醫師警告：人體地雷區

食品紅黃綠標示將「結合健康幣」　石崇良：集點可換「綠燈」食品

寵物用人藥盼改負面表列　石崇良表態「不是不行」法規調整需討論

感冒好不了！醫見11歲弟「腳上密集紅點」喊快轉診　一驗家長心碎

讀者迴響

回到最上面