被問「帶孫出來喔？」小隻直播主激瘦29kg　逆齡20歲神招曝

▲50歲直播主靠著無痛減肥法成功剷肉29公斤。（圖／早安健康提供）

文／早安健康編輯部

「妳是帶孫子出來吃飯喔？」陌生阿姨的一句無心之言，讓愛美的梁小姐大受打擊。但真正讓她痛下決心要瘦下來的，是三年前準備拍全家福時，翻遍衣櫃竟找不到一件衣服穿的焦慮。

直播主卻不敢再露面身高

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154公分的她，生完小孩後體重一路飆升到73公斤，之後就一直卡在70公斤。回想當時，產後發胖讓她變得完全不想拍照、也不敢照鏡子。以前經營寵物用品與訓練事業時，她可是個充滿自信的直播主，經常需要拍影片、開直播來銷售和教學。但體態的改變讓她對鏡頭產生了極大的恐懼，這份自卑感甚至蔓延到夫妻關係裡，讓她胖到連在老公面前，都失去了坦然面對的自信。

看著鏡子裡嚴重走樣的身材，梁小姐心中滿滿的無奈與酸楚。為了挽救體態，她曾嘗試過多種方法， 包含服用直銷與明星代言產品，以及進行中醫埋線。然而，這些過程多半伴隨著嚴重的腹瀉副作用。直銷產品一個月雖減輕了2公斤，卻因持續水瀉而被迫中斷；中醫埋線療程持續了三個月，體重下降了5到8公斤，但最終也因對埋線的不適而放棄。而這些方法在停止後， 體重便迅速反彈。

直到那天，梁小姐帶著孩子去打預防針，向家庭醫師蕭捷健吐露了心底最深的焦慮。她說，三個月後就要拍全家福了，但現在這樣的身材，實在找不到衣服穿…。聽完她的煩惱，蕭捷健醫師建議她來減重門診。沒想到這個不經意的決定，成了她人生的轉捩點。

先改變飲食習慣最重要

愛美的梁小姐深知藝術照當然可以靠修圖，但在她心裡，再怎麼修，胖還是胖。為了能在鏡頭前展現最真實、最美的自己，她下定決心這次一定要真正瘦下來。

讓她印象最深刻的是，蕭捷健醫師並沒有要求她立刻痛苦節食，而是溫和地說「就先從改變飲食開始吧」。兩人在診間討論出了一套無痛減重法，先把常吃的白飯、麵條減到原本的三分之一，盡量挑選原型食物。怕她餓肚子，蕭捷健醫師還貼心建議她餐前先喝一杯植物性高蛋白飲，讓肚子有飽足感，正餐自然就不會吃過量。

在習慣了初步的飲食調整後，她循序漸進地將精緻澱粉、糖分與加工食品完全戒除，全面改以原型食物為主食。這樣的飲食策略成效顯著，短短兩個月內，她便成功減去了8公斤。然而，隨著體重下降， 她也迎來了減重的停滯期。在蕭捷健醫師的指導下，她開始導入碳水循環策略來突破瓶頸。

成功減重29公斤

例如在高碳水日，她會攝取糙米、五穀米等優質的非精緻澱粉， 並安排在這天進行運動訓練。為了提升運動表現與肌肉修復，她嚴格執行運動前後的營養補充，運動前飲用高蛋白以提供足夠能量，運動後再次補充，讓身體能更快速地吸收蛋白質，有效突破卡關的困境。

短短三個月的時間，她真的奇蹟般地瘦了下來，穿上夢寐以求的衣服，完美達成了拍全家福的心願。即便六個月後結束減肥療程，她還持續瘦下去，一度下探到44公斤。

現在的梁小姐，體重穩穩維持在45公斤。令人驚豔的是，快50歲的她，體態緊實得讓人以為才30出頭。她強調，瘦身絕對不是靠挨餓，而是要吃對東西，並透過「碳水循環」做好飲食規劃。此外，要活就要動，她每週會固定安排一天運動。她特別提到，年紀大了減肥最怕遇到肌少症，如果想要體態漂亮，運動與高蛋白補充不可或缺。

瘦身變成信仰，就能持續下去

談到如何將飲食控制融入日常， 梁小姐分享了一個強大的心法：把瘦身當成一種信仰。當瘦身成為信仰，整個人就會自然而然朝著目標前進。久而久之，大腦甚至會產生一種自我制約的反應。

現在的她，一眼就能分辨今天該吃什麼、不該吃什麼。例如看到炸物、精緻澱粉或是勾芡的食物，腦中就會立刻浮現「吃這個等於胖」的警報，進而自動管住嘴巴。這份制約不是別人逼迫的，而是她自己的選擇。

透過正確的飲食觀念與強大的心理建設，梁小姐成功將減重變成一種無痛的生活態度，不僅瘦得健康，更雕塑出令人稱羨的完美體態，不少朋友看到她的轉變，也加入了她的無痛減重行列。

本文經授權轉自早安健康，原文引自：50歲像30歲！逆齡媽「做對兩件事」狂瘦29公斤不復胖