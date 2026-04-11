保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師：90%人一定不知道

▲許多民眾習慣把乾燥劑留在瓶罐內，小心導致產品變質。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣人顧健康愛吃保健食品，不少民眾習慣在開封後，將瓶罐內的棉花、塑膠紙以及乾燥劑繼續留著，認為這樣能讓產品保存更久。不過，YouTube頻道「三寶藥師」拍片急喊，這是一個超大迷思，呼籲大家開封後，乾燥劑「絕對要馬上拿出來」，否則不但沒乾燥，反而可能讓整罐保健品提早變質。

藥師陳易瑄在YouTube頻道「三寶藥師」影片中指出，有90%以上的人一定不知道，藥品或食品中的乾燥劑在開封後應該立即丟棄。她解釋，乾燥劑的原理是吸收空氣中的水分，一旦瓶罐開封，外界空氣進入，若繼續將乾燥劑留在瓶內，它就會持續吸收空氣中的水氣，反而變成一個飽含水分的「濕氣來源」待在瓶子裡。

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「尤其是像這種膠囊或軟膠囊，更容易因為吸收水分而潮濕或變質。」陳易瑄提醒，並呼籲民眾：「不要再傻傻的去撿乾燥劑然後放進去」。

事實上，衛福部曾發文明確指出，膠錠食品一旦開封後就會失去密封性，每次開啟瓶罐都會讓氧氣和水氣跑進去，這時候原本的脫氧劑和乾燥劑早就「超過負荷」，完全無法再發揮作用！建議一旦開封後，就可將乾燥劑與脫氧劑取出丟棄，且依標示的保存方式儲存，並在有效日期內食用完畢，以確保品質。

針對此議題，食藥署也曾說明，藥瓶內塞「棉花」，是為了填滿瓶內空間，防止藥品在運送過程中，因震動而使藥品破碎；而藥瓶內所附之「乾燥劑」，是為了吸收少數經由藥瓶封口滲入的水分，以保證藥品在使用年限內的品質及安全性。藥瓶內的棉花及乾燥劑，在開瓶後就必須丟棄，因為棉花與乾燥劑在開封後會吸附水氣，反而使藥品更容易潮濕變質。