他吃一樣卻「糖尿病前期」　醫見生活習慣懂了

▲開燈睡覺可能會誘發糖尿病。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師分享，最近診間有一位患者，這半年來反映睡眠品質大幅下降，明明飲食沒什麼變，但抽血檢查卻發現血糖開始波動，甚至出現「糖尿病前期」警訊；仔細詢問生活習慣後發現，他這半年因為缺乏安全感，習慣開著大燈睡覺。

劉博仁在臉書說，很多人以為「眼不見為淨」，只要閉上眼睛就好，但實際上，你的大腦即使在睡覺時，依然在偷偷「看」著光。

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為什麼開燈睡覺可能會誘發糖尿病？

劉博仁指出，這不只是睡眠不足的問題，背後有兩大關鍵生化影響：

一、褪黑激素的「斷崖式」減少

褪黑激素（Melatonin）被稱為「黑夜荷爾蒙」，它必須在全黑環境下由松果體分泌。

1、生化反應

即使是微弱的光線透過眼瞼，也會干擾視交叉上核，抑制褪黑激素合成。

2、數據參考

正常的褪黑激素分泌量在深夜應達到高峰，一旦開燈，這個數值會劇烈下降。

二、胰島素阻抗產生

這是最關鍵的發現：褪黑激素不只管睡眠，它還參與了血糖調節。

當褪黑激素受阻時，身體的交感神經會處於過度活躍狀態，導致：

1、壓力荷爾蒙（皮質醇）上升

迫使肝臟釋放更多葡萄糖進入血液。

2、胰島素敏感度下降

身體細胞對胰島素的反應變差，血糖自然居高不下，長期下來就演變成糖尿病前期。

別讓環境光，偷走你的健康

劉博仁說，這位患者在他的建議下，嘗試了兩周的「數位與光線排毒」：

1、全黑環境

換上遮光簾，關掉所有待機小燈。

2、入睡儀式

睡前1小時遠離手機藍光，讓褪黑激素自然爬升。

劉博仁提到，結果患者的睡眠深度明顯提升，早起空腹血糖也開始趨於穩定；健康不只是吃什麼、動多少，「光線管理」也是代謝健康的重要一環；如果你也正在為血糖波動困擾，或者明明睡很久卻還是很累，請先檢查一下你的臥室環境。