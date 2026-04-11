食品紅黃綠標示將「結合健康幣」　石崇良：集點可換「綠燈」食品

▲衛福部長石崇良出席台大醫院小兒部120周年演講會暨健康台灣論壇。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部推動食品正面營養資訊「紅黃綠」標示制度指引草案，預計下半年正式公布，將針對糖、鈉及飽和脂肪三項營養素，依照含量採三色分級標示。衛福部長石崇良今（11）日透露，這項政策未來將與健康幣結合，集點可兌換「綠燈」比較健康的食品。

石崇良上午出席台大醫院小兒部120周年演講會暨健康台灣論壇，受訪時談及食品標示政策。他指出，現行大家購買食品可以看到營養標示，但大多是專業術語，實際與健康關聯性不易理解，得靠業者在食品上添加廣告用語如「有益健康」、「有益消化」，這次則是仿照澳洲、紐西蘭、歐洲等國家經驗，使用如五星或者紅黃綠燈等容易理解方式幫助民眾選擇、改變飲食習慣。

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石崇良表示，國健署與食藥署找很多專家開會討論，最後選擇糖、鈉及飽和脂肪三個來做紅黃綠標示，讓民眾購買時可以清楚了解「這個是低糖低鹽低脂」不用再去記數字。

衛福部擬推「健康幣」來鼓勵民眾主動參與健康促進行為，但因為需要和政府推出其他幣整合，推動期程會往後延。至於健康幣是否會和紅黃綠標示配合？石崇良說，未來會優先讓健康幣可以兌換綠燈標示的健康食品。

根據食藥署公布目前草擬食品正面營養資訊標示指引，將以每100公克（固體）或每100毫升（液體）為標示基準，針對糖、鈉及飽和脂肪三項營養素，採「紅黃綠」三色分級標示，原則如下：

1.糖、鈉及飽和脂肪含量低於以下範圍時，得標示為綠色：

(1) 固體食品（每100公克）：糖5公克、鈉120毫克、飽和脂肪1.5公克。

(2) 液體食品（每100毫升）：糖2.5公克、鈉120毫克、飽和脂肪0.75公克。

2.糖、鈉及飽和脂肪含量超過以下範圍時，標示為紅色：

(1) 固體食品（每100公克）：糖15公克、鈉500毫克、飽和脂肪4.5公克。

(2) 液體食品（每100毫升）：糖7.5公克、鈉250毫克、飽和脂肪2.25公克。

3.糖、鈉及飽和脂肪含量介於兩者之間時，標示為黃色。

▲食品正面營養資訊「紅黃綠」標示範例。（圖／食藥署提供，下同）

▲食品正面營養資訊「紅黃綠」標示原則。