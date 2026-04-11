石崇良拋兒科診察費加碼「2倍不是夢」　提升支付標準最快7月實施

▲台大醫院小兒部120周年演講會暨健康台灣論壇。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

國內少子化現象衝擊之下，全台各大醫院皆出現兒科醫師荒，為了搶救兒科人力，衛福部長石崇良今（11）日再拋政策，健保將調整兒科相關支付標準，其中兒科醫師診察費拉高「兩倍不是夢」，也會針對兒科專門的診療項目做點數調升，讓投入兒科的醫師們不會有被剝奪感，預計最快7月可以實施。

石崇良今日出席台大醫院小兒部120周年演講會暨健康台灣論壇致詞表示，國內出生率越來越低，兒童人數減少，也影響到新一代的醫師投入小兒科的意願。

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為了吸引兒科人力投入，健保署去年底已拍板調升兒童急重症支付標準，包含兒童一般病床與加護病房住院診察費、精神科日間住院治療費以及7項新生兒重大手術支付點數，健保總挹注費用近2.3億元。

「今年要再繼續檢討兒科給付。」石崇良透露，去年健保預算比前一年成長531億，今年成長近600億規模，希望利用預算充足時盡快調整支付標準，衛福部日前已針對生產給付提高2倍以上，兒科部分正在盤點，很快就會進行調整，讓投入兒科的醫師不會有被剝奪感。

台大醫院院長余忠仁也為兒科醫師請命，他致詞特別提到，兒科需求不會因為少子化而減少，反而是會變得更加精緻化；「價值醫療」應該在兒科實現。余忠仁笑稱，在他的年代一年出生40萬個小孩，現在一年不到10萬人，「應該要4倍給付」。

台大兒童醫院院長李旺祚則分享，兒科醫師看孩子，旁邊總是有父母、阿公阿嬤在旁，看診、解釋病情時間是大人科的3~4倍，但現在給付和成人科差不多，他們不求4倍的給付，只要增加2倍，對兒科就是很大的鼓勵。

▲石崇良致詞再拋兒科利多，將盤點支付標準提高。

石崇良會後受訪表示，今年健保特別將兒科預算框住，不要讓它因為小孩照顧得好、不生病，整體預算的「餅」就萎縮，朝向「健康價值給付」，至於兒科醫師給付調升會分成兩塊，分別是「住院診察費」以及「兒科專科醫師診療項目」。

石崇良說，針對醫院兒科醫師執行重、難項目，把住院診察費去拉高，因為年紀越小的小孩子，看診時間會花更長，診斷也相對複雜，用「不同工不同酬」概念，將診察費差異化、拉高，「2倍不是夢」。

另一方面則是盤點兒科專科醫師處置的診斷，給付標準拉高，石崇良舉例，一般感冒很多科醫師都有看，這類不會算在內，但腸病毒則一定會到兒科醫師治療，給付標準就拉高。

石崇良指出，相關措施經盤點還要通過健保署共擬會議討論，下次會議是6月份，若通過最快7月可實施。