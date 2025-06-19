全台失智人口35萬　醫教辨識「譫妄」急速惡化5警訊

▲全台約有35萬名失智症病人。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

曾任台大醫院、台北榮總等醫學中心院長的心臟外科與急診專家林芳郁醫師，近年苦於失智症，消息傳出後，民眾對此慢性病的關注再次提升；神經內科醫師說，國內失智症患者預估在16年後突破68萬人，其中6成以上有情緒混亂、 幻覺等症狀，照護者壓力很大，各界須給予更多支持。

恩主公醫院神經內科主治醫師鄭昶傑表示，目前全台約有35萬名失智症病人，其中7成以上為阿茲海默症，換算約有24萬人；此外，隨年齡增長，失智風險愈高，國內85歲以上長者失智盛行率高達23.2%，且女性明顯高於男性，分別為9.36%、6.35%。

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依國衛院推估，失智人口將於2031年增至47萬人，2041年逼近68萬人，對於家庭、社會的負擔將愈來愈沉重。

鄭昶傑指出，阿茲海默症屬慢性進行性神經退化疾病，超過9成病例都發生在65歲以上年齡層，早期症狀包括短期記憶喪失、語言表達困難、時間地點混淆、判斷力下降等，與一般老化的「偶爾忘記但事後回想起」不同，患者會徹底遺忘並否認發生過，家屬如有疑慮，可先至醫療院所網站下載AD-8極早期失智篩檢量表進行初步自評，若結果異常建議，應至神經內科進行SPMSQ量表與完整記憶門診評估。

此外，鄭昶傑說，若患者在短時間內發生情緒劇烈波動、出現幻覺（幻視或幻聽）、注意力渙散、日夜顛倒、對人事時地物嚴重混淆等狀況，則可能是譫妄（delirium）導致的急性惡化，一旦誘發因素如感染（尿道炎、肺炎）、代謝異常、藥物反應、腦部感染或環境改變等出現，可能很快便會引起譫妄，民眾要多注意。

鄭昶傑表示，治療譫妄不僅需針對原發問題，例如控制感染、穩定電解質與血氧、減少不必要藥物等，也可透過改善照護環境輔助康復，建議在病人房中設置大型日曆與時鐘，並維持適度照明，同時降低噪音干擾，將有助穩定感知，進而減緩混亂狀態。

針對治療藥物，鄭昶傑說，目前台灣已核准2種針對早期阿茲海默症的單株抗體藥物lecanemab及donanemab，透過清除大腦中β類澱粉蛋白以延緩病程，但僅適用於輕度認知障礙或輕度失智患者，且須經正子掃描或腦脊髓液檢查確認蛋白堆積情形，不適用於已中度以上失智、曾腦出血等病人，副作用風險也較高，應由專業醫師審慎評估使用。