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失智症初期易誤認是老化　醫曝「2大關鍵」有助延緩

頭皮,頭髮,頭皮屑,抓癢。（圖／達志／示意圖）

▲失智症至今仍是無法治癒的病症。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症，引發社會再度對失智症的重視。亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興指出，失智症初期症狀如忘東忘西，常被誤會是老化、退化，多數人警覺度不夠，除了越早發現越好，想延緩失智症退化的兩大關鍵就是「動腦、運動」。

甄瑞興指出，一般失智症分兩大塊，第一是退化性失智症，也就是常聽到的阿茲海默症，占失智症患者中約6成，另一個就是血管型失智症，占大概2到3成，在過去20幾年失智症的照顧中，因為藥物治療效果不佳，很多家屬對於照顧失智症患者都感到無奈和痛苦，國際間也一直不斷在研究藥物，但失智症至今仍是無法治癒的病症，除了延緩，還是延緩。

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根據澳洲運動生理學家和美國蒙特梭利對延緩失智的建議指出，運動和健腦是最重要的關鍵。甄瑞興說明，失智症就是腦中的「海馬迴」萎縮，而根據美國研究發現，積極中度運動和認知功能訓練，可有效改善海馬迴的退化，研究更發現失智症患者長期穩定運動，海馬迴反而有增厚的現象。

因失智症患者是高齡疾病，且很多人都合併中風症狀，很多家屬認為運動很難做到。對此，甄瑞興指出，其實失智症的運動就是因人而異，不用很激烈，只要每天維持中度運動，以有出汗、微喘和心跳加速為主，每天大概做30分鐘，或每週至少150分鐘，可以依個人狀況分次做，只要維持運動，就有助刺激和增進腦部記憶功能。

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關鍵字： 失智症 林芳郁 甄瑞興

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