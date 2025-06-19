「沉默殺手」不痛不癢　醫：腦中風、心肌梗塞元凶之一

▲醫師表示，台灣高血壓學會推廣「722量血壓法則」。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，高血壓最可怕的地方就像「沉默殺手」，沒什麼感覺，卻默默損害血管，「不痛不癢的血壓高，其實是腦中風、心肌梗塞、腎衰竭的元凶之一」；血壓不是當下不痛就沒事，它是你未來健康的隱形炸彈，越早管理就越安全。

劉博仁18日在臉書寫道，最近有一位60歲的男性病人回診時，神情有些沮喪，他說，前陣子突然手腳無力、講話含糊，送到急診才知道原來是「腦中風」，所幸治療之後情況穩定，「但這不是他第一次來看我，我早就提醒他：『你的血壓偏高，要好好控制。』但他總覺得沒症狀，不當一回事…」

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劉博仁表示，這就是高血壓最可怕的地方，它就像沉默殺手，沒什麼感覺，卻默默損害我們的血管，這一次的中風讓患者真正意識到，不痛不癢的血壓高，其實是腦中風、心肌梗塞、腎衰竭的元凶之一。

劉博仁指出，很多人說「我有在家自己量血壓啊」，但方法不對就沒意義！台灣高血壓學會推廣的「722量血壓法則」很簡單，請大家記住：

7天：連續7天量血壓



2次：每次量2次，相隔1分鐘



2個時間點：早上起床後1小時內、晚上睡前

劉博仁說，這樣才能知道「居家平均血壓」，也讓醫師做出準確判斷，千萬不要只在門診量一次就當作參考；而除了吃藥，高血壓也能靠生活調理，「我知道有些人會擔心長期吃藥會不會有副作用，但重點不是『吃不吃藥』，而是怎麼讓血壓回到安全範圍。藥物只是其中一環，生活型態和營養的調整也非常重要。」

劉博仁表示，飲食方面，他會建議大家參考得舒飲食「DASH飲食」：

1、多吃蔬菜、水果、全穀。



2、減少鹽巴與加工食品（每天鈉攝取量低於2300毫克）。



3、多吃含鉀食物（香蕉、地瓜、菠菜等，有助平衡血壓）。



4、少吃紅肉與高油高糖食物。

劉博仁指出，此外，還可以補充一些營養素來幫忙調節血壓：

1、大蒜萃取：天然擴張血管，研究有助於降低血壓。



2、輔酶Q10：有研究指出，每天補充60–120mg，有降壓效果。



3、鎂：穩定神經與肌肉，幫助血管放鬆。



4、維生素D3：缺乏與高血壓相關，適當日曬與補充有幫助。



5、Omega-3魚油：抗發炎，穩定血壓。

劉博仁提到，血壓穩不穩跟生活方式也有關，以下這些習慣對血壓有幫助：

1、每周至少150分鐘運動（快走、游泳、跳舞都可以）。



2、戒菸限酒，酒精與菸草都會讓血壓更難控制。



3、控制體重，每減掉1公斤，血壓可能下降1mmHg。



4、學會放鬆，壓力會讓交感神經過度活化，導致血壓飆升。

劉博仁寫道，很多人說「我沒感覺耶，應該還好吧」，但高血壓就是這麼無聲無息，一旦出事常常是中風、心臟病、甚至洗腎；就像那位病人一樣，他很後悔當初沒有聽醫師的話，這一次他說，「醫師，我願意改變，我再也不想讓家人擔心了。」

劉博仁提醒，如果你身邊也有血壓偏高但不在意的朋友或家人，請你把這篇文章分享給他們看，血壓不是當下不痛就沒事，它是你未來健康的隱形炸彈，越早管理就越安全。