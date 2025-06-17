沒這台眼科無法開診！北護分院老舊裂隙燈苦撐　企業捐贈設備升級

▲餐飲集團公益捐贈眼科裂隙燈設備，台大醫院北護分院院長詹鼎正（左）頒發感謝狀。（圖／北護分院提供）

記者洪巧藍／台北報導

裂隙燈是眼科檢查必要設施，沒有這項設備恐怕無法開診，然而台大北護分院儀器使用超過10年，已經老化耗損，使用起來相當辛苦，原本得等到兩年後才有辦法編列預算汰換設備。所幸在多方協助下，獲得大品國際聯合餐飲集團捐贈一台高階款新型裂隙燈，並於今日舉行捐贈儀式，新設備已正式投入使用，讓鄰近地區的患者得到更好的照顧。

台大北護分院院長詹鼎正受訪表示，到眼科看診，大家可能有印象會看到一台專門診療眼睛的儀器，那就是裂隙燈，如果沒有這台儀器，眼科恐怕就沒有辦法開業。

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詹鼎正坦言，北護分院院內使用的裂隙燈已逾10年，機體出現損耗，先前可說是勉強使用相當辛苦，還得仰賴台大總院眼科的老師們協助。一台高階裂隙燈要價百萬，且因為公家單位預算編列時程限制，最快要到2027年才能更換，等於還得再撐2年。

▲台大醫院北護分院接受公益捐贈眼科裂隙燈設備。（圖／北護分院提供）

詹鼎正說，所幸在多方牽線下，獲知名餐飲集團大品國際捐贈一台裂隙燈，且還是選擇高階版本。北護分院今日舉行記者會公開感謝，並且頒發感謝狀，強調本次捐贈不僅造福病友，也有助於提昇北護分院眼科診療服務品質，意義深遠。

大品國際聯合餐飲集團，集團旗下擁有「麵屋武藏」、「新港茶餐廳」、「山本漢堡排」等多個知名餐飲品牌。由創辦人林進隆親自提出捐贈建議，強調秉持「取之於社會、用之於社會」理念，透過實際行動支持前線醫療體系。

詹鼎正表示，北護分院目前正積極推動「ESG」國際永續發展目標，其中「S（社會）」意涵即為落實社會責任。此次由林董事長所主導的公益捐贈，正是對 ESG 精神的具體實踐。這份善意象徵醫療體系與企業共同承擔社會責任，攜手為社區健康努力，深具典範意義。

詹鼎正也透露，大品國際聯合餐飲集團後續將進一步和北護合作，未來也將參與為萬華地區長者送餐等社區行動，落實醫院作為在地健康守門人的角色。