癌症連43年居榜首！去年國人10大死因公布　自殺再次入列

▲衛福部今上午公布113年10大死因統計結果。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部今公布113年國人死因統計結果， 113年死亡人數20萬1,383人 ， 比112年減少4,192人，死亡率為每十萬人口860.2人，下降2.3%。衛福部指出，主要是新冠肺炎和糖尿病死亡人數減少，分別減少6,000人和962人。疾管署表示，以年齡層分佈來說，65歲以上長者死亡數下降最多。

依死亡率排序113年十大死因依序為（1）惡性腫瘤（癌症）、（2）心臟疾病、（3）肺炎、（4）腦血管疾病、（5）糖尿病、（6）高血壓性疾病、（7）事故傷害、（8）慢性下呼吸道疾病、（9）腎炎、腎病症候群及腎病變（10）蓄意自我傷（自殺），新冠由112年第6名降至第14名，原第7名以下死因往前推升1名。

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衛福部統計處處長呂淑君指出，癌症已連續43年位居國人死亡原因第一名，113年癌症死亡人數為5萬4,032人， 較112年增906 人，每十萬人口有230.8人因癌症死亡。而十大癌症標準化死亡率除「前列腺癌、卵巢癌」上升，其餘均下降，以胃癌、肝癌降幅較明顯。

呂淑君說，十大死因死亡人數合計14萬9,479人，占總死亡人數74.2%，與112年相較，113年標準化死亡率除肺炎、自殺上升，餘均下降，其中以糖尿病、腎炎腎病症候群及腎病變、事故傷害降幅較明顯。

針對新冠肺炎掉出10大死因排名，疾管署副署長羅一鈞指出，新冠肺炎從前一年第6名掉到第14名，前一年是8962人，去年是2962人，減少幅度將近7成，以年齡層分佈來說，以65歲以上長者死亡數下降最多，主要是持續提供公費疫苗接種和公費抗病毒藥物，降低染疫後的重症跟死亡風險。

羅一鈞表示，新冠肺炎高峰剛過，還在高原期，今年統計至今死亡人數為81人，和去年同期1000人降低非常多，預估今年死亡人數會持續下降，死因會掉到20名之外。另外，肺炎位居10大死因第三位，死亡人數從去年的16,702人到今年的17,259人，主因是很多慢性病的疾病死亡病程時，都會以肺炎表現。

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