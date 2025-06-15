尿酸高≠海鮮吃太多！3種人最危險　醫曝1招助身體「放手尿酸」

▲以前認為痛風是一種「富貴病」，因為其主要發生在可啖盡美食的有錢人身上。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣逾140萬人飽受痛風之苦，但尿酸高並不全然是因為吃太好或愛吃海鮮。營養師薛曉晶引用最新研究指出，真正導致高尿酸的「幕後黑手」其實是肥胖引發的高胰島素濃度，即便不吃高普林食物，只要體內胰島素過高，腎臟就會「主動鎖住」尿酸，導致排出困難。

薛曉晶在臉書粉專引述日本NHK報導帝京大學的研究表示，肥胖者體內胰島素濃度高，會刺激腎臟的URAT1運輸蛋白活性，使尿酸再吸收增加，難以經尿液排出，而這項研究也改變了傳統「痛風＝吃海鮮」的觀念，顯示尿酸升高與身體代謝環境關係密切。

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薛曉晶表示，三類人是高風險族群，包括久坐、脂肪率高的上班族；腰圍超標、減重困難的中年族群；以及愛吃甜食與澱粉、餐後容易疲倦的人。這些人多半存在胰島素阻抗問題，即使控制飲食仍可能因代謝異常而導致尿酸過高。

面對這些高風險族群，薛曉晶建議與其一味忌口，不如從穩定血糖與調節胰島素分泌著手。她推薦低糖地中海飲食搭配高纖蔬菜與優質蛋白，避免精製糖與高升糖食物，並建議補充富含鎂與鉀的食物如南瓜籽、深綠葉菜、香蕉，幫助腎臟代謝尿酸。

除了飲食，薛曉晶提醒，鎂與鉀也與尿酸排出密切相關。研究發現，攝取足夠的鎂與鉀不僅有助調節胰島素與減少發炎，也能增強肝腎功能、促進代謝與尿酸排出，是改善高尿酸的溫和方式。

薛曉晶最後呼籲，體檢發現尿酸偏高、有關節酸痛或體脂過高問題者，應正視自身代謝狀況，從生活與飲食調整入手，不必完全戒掉所有高普林食物，只要改變代謝環境，讓身體「願意放手」尿酸，自然就能遠離痛風困擾。