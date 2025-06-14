北榮恐遭健保「輕微斷頭」　院長曝首季觀察：未發生急診人球

▲台北榮總院長陳威明談醫院分區總額。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保今年全面實施個別醫院總額新制，醫療服務申報超出一定量會遭「斷頭」不予給付，台北區於本月底將進行首次結算。台北榮總院長陳威明今（14）日表示，院內政策完全沒有因為新制改變「馬照跑、舞照跳」，首季實施狀況到目前尚屬穩定，可能會被扣一點，「輕微的斷頭，我覺得還可以，營運沒有問題」。他也透露好消息，觀察急診未因新制出現醫療人球，這都仰賴雙北十大醫學中心非常自律。

健保總額今年實施新制「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，讓各個醫院都有個別總額，先保障醫院收入不低於今年，未超額部分每點1元，另保障急重症、居家醫療、偏鄉醫療等剛性需求後，超額申報點數分階段打折給付，到最後才是「斷頭」，藉此讓總額合理成長管理，也促使大醫院門診減量。

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除了台北區第二季實施，全台其餘各區都是第一季實施，其中台中榮總第一季盈餘減少達3億點，引發醫界議論。陳威明今日受訪談到個別總額實施，他分析中榮是中區唯一的公立醫學中心，台北區有10家醫學中心情況相對好，加上北榮於兩年前就已經進行自我管控，關閉不必要的夜診、假日診，所以這次沒有因應健保新制做任何政策改變，院內「馬照跑、舞照跳」。

陳威明指出，台北區首季還沒全部結束，北榮目前醫療申報量有超過，但還是可控範圍，營運上沒有問題。而且他也分享好消息，這段期間他嚴密監控急診室狀況，並沒有出現大家擔心的醫療人球，「雙北十大醫學中心都非常自律，急診室沒有異狀，這是非常開心的事情。」

陳威明說，小總額政策當然有其問題，但是也有正面的方向，包含可以對健保資源節省、避免不必要的浪費。

至於北榮兩年前關閉大部分夜診與假日診，只保留兒科等特殊科別，假日也只有急診會開刀。陳威明說明考量，第一個是病人安全，北榮有不少患者是從外縣市來看診，如果夜診看到深夜，要如何回家。其次，是讓醫院同仁可以獲得真正的休息，要充實自己、陪伴家人甚至約會都可以，讓身心更充實平衡。