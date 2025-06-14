2大習慣恐釀「兒童高血壓」　早期無症狀、長期傷心腦腎

▲高血壓早已不是「大人專利」，它也可能悄悄地出現在孩子身上。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

高血壓往往讓人覺得應該是中壯年族群的健康問題，但其實也可能出現在孩子身上。醫師指出，現代許多孩子長時間使用3C產品，戶外活動的時間大幅減少，加上高熱量、重口味的飲食習慣，使得高血壓不再是大人的專利問題。雖然多數兒童高血壓在早期沒有明顯症狀，但長期下來可能會傷害心臟、腦部與腎臟，影響健康。

國泰醫院兒童醫學部主治醫師陳勇全指出，根據美國心臟協會與小兒科學會的統計，兒童與青少年的高血壓盛行率約為3%至4%，而在肥胖兒童中甚至高達25%。更令人擔憂的是，大多數患有高血壓的孩子並沒有明顯症狀，因此常常被忽略，錯失了早期介入與治療的黃金時機。

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陳勇全說明，和成人不同的是，兒童高血壓的定義並非以固定數字判定，而是根據性別、年齡與身高百分位來評估。根據美國兒科學會2017年的指南，如果1歲至未滿13歲的孩子血壓值在三次不同的就診中，由醫療專業人員測量，都超過第95百分位，可診斷為高血壓。對於滿13歲以上的青少年，指南採用了與成人相同的標準，即血壓達到或超過130/80毫米汞柱即定義為高血壓。

為何孩子會出現高血壓？陳勇全分析，高血壓成因可分為無特定病因造成的原發性高血壓，或由於本身有著其它疾病所導致的繼發性高血壓。年紀較小的孩童中，繼發性高血壓就比較常見，可能的疾病有腎臟疾病、心臟結構異常、內分泌異常等；而到了青少年階段，原發性高血壓的比例則逐漸上升，並且與體重過重或肥胖、家族病史、缺乏運動、高鹽或高熱量飲食、睡眠呼吸中止症及睡眠障礙等因素相關。

陳勇全表示，大多數兒童高血壓是無症狀，但少數可能出現頭痛、頭暈、疲倦、注意力不集中、心悸或胸痛、視力模糊、嚴重者甚至可能出現意識問題等。由於症狀不明顯，定期測量血壓成為早期發現的關鍵，美國兒科醫學會建議3 歲以上的兒童及青少年應每年測量血壓。

至於兒童高血壓的治療，陳勇全說，首要原則是改善生活習慣，其中包括DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)飲食建議，強調多吃蔬菜、水果、全穀類食物、低脂乳製品、堅果、種子、豆類和瘦肉，並減少攝取鹽分、糖分和紅肉。這種飲食不僅能幫助控制血壓，還有助於改善整體健康。

陳勇全也提到，控制體重、維持身體活動也很重要，推薦每週至少3 -5天進行中等程度以上的身體活動(每次30 -60分鐘)，並建立良好的睡眠與作息。若生活調整無效，或血壓過高、有器官損傷風險，則需要考慮藥物治療，並由小兒心臟科或腎臟科醫師追蹤管理。