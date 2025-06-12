健保推醫師加班費免課稅　5大醫療團體支持：加強關鍵科別補貼

▲健保署力拚明年開始，醫師加班免課稅。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

衛福部健保署昨開會議定「醫師加班費免繳所得稅」，署長石崇良表示，和醫界共識「延長工時規定標準」，力拚明年報稅時可以適用。對此，5大全國醫療團體聯合支持政府採取實際行動，針對值班與加班費提供適度稅務優惠，以穩定急重難罕症醫療人力，另也要制定專科差異化補貼機制，加強急診、重症、麻醉、婦兒等關鍵科別留才誘因。

台灣醫務管理學會洪子仁指出，近期看到很多急難重症的醫師離開職場，目前醫院主治醫師稅負偏高，綜合所得稅最高稅率可達40%，且無法如診所醫師一般抵扣營運成本，造成制度性不公平，導致部分專科主治醫師流向開業市場，危及醫院內高風險與高強度專科人力穩定。

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根據主計總處資料，醫院醫師每周平均工時高達70至100小時，遠超過一般勞工標準。洪子仁說，主治醫師除醫療工作，還須兼顧教學與行政，並因住院醫師人力短缺，需頻繁分擔值班，負擔沉重，值班工作性質特殊，需長時間待命並承擔高風險，卻被視為一般薪資課稅，未能反映實際勞務特性。

對此，5大醫療團體支持政府採取實際行動，並提出5大建議，包括第一比照國際經驗，參考英國、德國對醫師值班津貼給予免稅或減稅優惠；第二設定合理稅務待遇，如針對加班與值班收入訂定免稅時數或降低適用稅率；第三參照警消等特殊職業，對醫療人員提供合理補償與稅務支持。

第四保障主治醫師人力，以減輕長工時與高壓環境帶來的人力流失風險；第五則是制定專科差異化補貼機制，加強急診、重症、麻醉、婦兒等關鍵科別留才誘因。