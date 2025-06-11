她姿勢變化就頭暈　健檢驚見0.6公分「腦動脈瘤」險陷中風危機

▲新竹臺大分院家庭醫學部蘇柏維醫師與病人說明定期健康檢查的重要性。（圖／新竹臺大分院提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名70歲女性近期在姿勢變化時出現頭暈，擔心是中風徵兆而就醫，醫療團隊雖排除急性中風，但也發現她有血壓不穩、偏高的情況，遂安排接受完整健康檢查。透過腦部核磁共振（MRI）等檢查，意外發現她在破裂風險高的位置有一顆0.6公分腦動脈瘤，經過緊急血管內栓塞手術，才順利解除危機。

該名女性血壓控制不穩，時常偏高至160/100 mmHg左右。考量她本身有高血壓病史，且家族中有腦中風紀錄，醫師鼓勵可進一步接受完整健康檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後續接受腦部核磁共振（MRI）檢查時，發現其腦部後大腦交通動脈處有一顆直徑0.6公分的腦動脈瘤，屬於破裂風險較高的位置，經家庭醫學部團隊轉介至神經外科團隊評估後，立即安排血管內栓塞手術，以微創方式封閉動脈瘤，順利解除危機。

新竹台大分院家庭醫學部醫師蘇柏維說明，腦動脈瘤是一種腦血管壁因先天結構異常或壓力而膨出的病變，其形狀如同血管鼓起的小氣球，一旦破裂，恐造成嚴重腦出血與中風，甚至危及生命。高血壓是造成動脈瘤形成與破裂的重要原因，持續的高壓會讓血管壁變得脆弱，進而引發病變。

蘇柏維提醒，高血壓的病人應遵循醫囑規律服藥，並持續監測血壓變化。若合併有糖尿病、心血管疾病等情況，目標血壓應控制在130/80 mmHg以下。平時也應注意飲食，避免攝取過多鹽分，節制菸酒、規律運動、維持理想體重，都是維護血管健康的重要方法。

蘇柏維指出，衛生福利部國民健康署成人預防保健服務原提供40至64歲民眾每3年一次、65 歲以上民眾每年一次免費健康檢查，為提升國人對慢性病防治的意識，自114年起，國民健康署已將「成人預防保健服務」的對象年齡下修，年滿30歲以上的民眾每5年即可享有一次免費健檢，包含血壓、血糖、膽固醇、肝腎功能等項目。

對於已診斷有三高等慢性病的民眾，亦鼓勵定期進行健康檢查，以及早發現心血管疾病、腦血管疾病等重大疾病的早期徵兆，通過及時介入，有效降低疾病的發生風險。