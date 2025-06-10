這波新冠跌破專家眼鏡　疾管署大幅下修總就診人數：171萬⭢42萬

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）



記者洪巧藍／台北報導

這波新冠原本來勢洶洶，不過根據疾管署最新監測上周新冠就診7萬人次，增幅明顯趨緩，且端午後未見新冠就診潮，確認疫情已經於上周達高峰。疾管署先前公布預估，5月底至8月初流行期間新冠就診人次恐高達171萬，今（10）日也下修數據總就診約42萬人次，降幅達7成5。疾管署副署長羅一鈞坦言跌破專家眼鏡，分析最大變數在於民眾自主防疫行為改變，讓疫情正向發展。

疾病管制署今（10）日公布最新監測，上周就診7萬人次，雖然是連續9周上升，但是增幅僅有9.3%明顯趨緩，較原預估11到12萬人次減少4成；羅一鈞表示，觀察這波疫情已提前在上周達高峰，預估流行期也提前於7月27日至8月2日那周之後脫離。

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疾管署原本預期5月25日至8月9日這兩個月期間新冠總就診達171萬人次。羅一鈞今日傍晚公布運用健保署最新就診資料預估，此波5月25日至8月2日新冠總就診人次估計為約42萬人次，大幅下修。

羅一鈞指出，台大公衛學系教授陳秀熙亦有公布預測模型，6月底達到單週逾21萬人次高峰，預估累計至6月30日達91萬人次，和疾管署模型一致，所以這次疫情變化可以說是「跌破專家眼鏡」，最大變數在於民眾的行為改變，會讓疫情走向往輕微方向，是好事。

羅一鈞分析，端午連假後疫情趨緩，主要是因為民眾對疫情關注、口罩使用提升，觀察大眾運輸上約有半數民眾戴口罩，加上運輸單位宣導，見罩率提升，是幫助這波疫情趨緩的原因。另過去一個月新冠疫苗施打達20萬人，雖然不足讓疫情大幅扭轉，仍扮演小部分角色。

談到疫情預估失準，羅一鈞說，這有點像氣象預報，還是要把預估最壞狀況和大家說明，讓民眾、醫界做好準備，這次民眾防疫作為可以有效抑制疫情擴大，相當感謝民眾配合，也透過這次可以學習到早點拉警報、呼籲民眾有助於疫情正向發展。