神內招51人只來38人　醫嘆「中南部特差」向衛福部求助

▲台灣醫療環境讓醫護詬病，連醫師也開始陸續離開職場。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

台灣醫療環境讓醫護詬病，連醫師也開始陸續離開職場，更有除了急診科以外的科別出現人力荒。有醫師轉發社群截圖「無法收治腦中風者」等訊息。對此，台灣腦中風學會理事長、雙和醫院副院長陳龍今（9）日表示，神經內科今年預計招收51人只來38人，學會今晚將緊急與雲嘉南地區6位醫師視訊開會，將提出相關建議要求衛福部協助。

該訊息內容列出無法收治病人的條件，寫道「本群組為動脈取栓轉診平台，病人需確認中風，臨床或影像懷疑大血管阻塞，非tPA（血栓溶解劑）諮詢櫃檯，NIHSS（腦中風評估量表）<6等非適應症者，勿在此群組發文。」、「﻿﻿醫院若無神經科人力，無法收治腦中風者，請直接聯絡他院急診轉院，勿在此群組發文。」

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訊息最後也提到「非常抱歉，以上措施非嘉長獨善其身，而是重症醫療崩盤的下下之策，感佩還留在重症最前線的各位，也請帶回給各醫院高層和政府高層，正視腦中風醫療崩壞，善待願意留下的各位！並歡迎轉發，鼓勵投書The Lancet。」而該訊息最後署名嘉長神經科黃彥筑敬上。

針對此一事件，陳龍表示，處理急性腦中風患者屬於高張力的工作，相當耗時耗人力，雖然這幾年健保提高醫師的醫療給付，也放寬救治標準，不過需要處理病人的量也越來越多，不只治療，需要評估的病人量也增加，大醫院醫師幾乎需要隨扣隨到，有一些中小型醫院人力不足，很多醫師門診看到一半就要緊急跑到急診處理。

而這次嘉義長庚神經內科的公告，陳龍直言，量能其實沒有想像這麼多，嘉南地區大部分轉診，南邊會送成大、奇美，北邊會送嘉義長庚、雲林台大、柳營奇美，因為主治醫師得24小時評估，如果一直有病人送過去，一定會發生這種問題。

陳龍也透露，神經內科今年要招51個住院醫師，一開始只招到38名新血，中南部招收得比較差，過去雲嘉南也有某家醫院向學會求救，就算薪水開的好也沒人，這已經不是薪水的問題，是需要著重在減輕醫師壓力和改善制度，給再多錢也絕對不會比外面的多，政府砸錢必須砸在刀口上。

除了雲嘉南之外，包括屏東、花蓮、台東等地的醫師量也不太夠。陳龍強調，學會今晚會跟雲嘉南地區的6名醫師視訊開會，看有沒有可以幫忙的地方，也會討論提出相關建議要求衛福部協助，甚至不排除召開公聽會。

衛福部部長邱泰源今被問及此事時，則回應「我想他們是在群組做最好的協調」，人力要用在刀口上，衛福部也很關心各科，尤其是急重症，如果各地有缺乏，都會盡力協調和彌補。