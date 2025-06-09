醫示警「10種吃飯方式」愈吃愈短命！第5個超多人都中

▲不良的用餐習慣會影響健康。（示意圖／pixabay）

文／常春月刊

每天早上趕著出門，早餐隨便吃；晚上加班後，重口味宵夜一口接一口；吃飯像打仗，五分鐘解決一餐。你是不是也是這樣？小心！這些看似平常的小習慣，長期下來，正在默默縮短你的壽命！根據《柳葉刀》（The Lancet）的國際研究，每年全球有超過 1100萬人因為吃錯而死亡。對此，重症醫師黃軒分享，哪些「不改不行」的飲食壞習慣，正在偷走你的健康與壽命！

1、你一直吃熱燙食物

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你是不是喜歡喝剛煮好的滾湯、燙嘴的茶？當你大口喝下滾燙的食物，食道正經歷一場「岩漿災難」！

國際研究證實，65℃以上熱飲會讓食道癌風險暴增，因為高溫會反覆灼傷黏膜，就像皮膚被燙傷後結痂又撕裂，最終可能演變成癌變。更可怕的是，火鍋湯底、現沖熱茶即使放涼5分鐘，中心溫度仍可能超過70℃！

小提醒：食物入口溫度控制在10°C-40°C之間，保護食道，不讓傷害累積成癌。所以，建議用嘴唇輕碰食物測試溫度，超過體溫（約37℃）就需再等待，讓食物和飲料稍微放涼，等到不燙口再吃最安全。

2、你一直吃醃製食物

香腸、臘肉、泡菜、鹹魚這些傳統美食，雖然下飯，但含有亞硝酸鹽與大量鹽分。研究發現，每週吃4天以上的醃菜者，死於食道癌的風險高出45%，出血性中風風險也升高。醃製品中藏有亞硝酸鹽、高鈉，還可能形成N-亞硝基化合物（致癌）。更糟的是，這些添加物不但傷胃，還可能讓你提早進醫院。

小提醒：少碰香腸、臘肉、泡菜，我們多選，新鮮天然食材才是，你該吃優質食品。

3、你一直暴飲暴食

人都喜歡在節慶、加班、壓力下的大吃大喝，看似放鬆，實則可能引發急性胰臟炎，尤其是這樣的間歇性暴食，比長期高脂飲食，還更容易導致動脈粥樣硬化！

小提醒：每餐七分飽，腸胃不鬧脾氣，你的壽命才會延長。

4、你一直吃太快了

吃飯太快，腦袋還沒來得及接收到「飽了」的訊號，你就吃超過所需熱量了。最新研究指出，每餐不到5分鐘的人，脂肪肝風險高出81%！

小提醒：用餐時間至少15-20分鐘，細嚼慢嚥才能有健康。

5、你早餐又沒吃了？

「早餐不吃，午餐加倍」這句話聽起來熟嗎？你以為不吃早餐能減肥？真相是：空腹超過12小時，大腦會啟動「饑荒警報」，午餐時吸收熱量效率直接翻倍。其實不吃早餐，不只讓你血糖不穩，還會增加肥胖、糖尿病與心臟病風險。研究指出，不吃早餐的人，死於心血管疾病與癌症的風險顯著上升。而且，早上9點後才吃早餐的人，得到第二型糖尿病的風險更高出59%！

小提醒：早餐時間在7點到8點，讓身體的生理節奏，與代謝同步啟動，遠離疾病與肥胖。

6、你一直都吃太鹹了

很多方便的外食，常常是高鹽、高油、高糖三重地雷。尤其鹽吃太多，容易導致高血壓、腦中風和骨質疏鬆！鹽，已經不只是血壓殺手，還會加速骨鈣流失、引爆腦中風

小提醒：每人每日攝鹽量不超過6克（大約一瓶礦泉水瓶蓋的量而已），尤其小心「隱形鹽」：醬油、醃製品、零食、即食麵！

7、你一直喝手搖飲料

珍奶、可樂、果汁，看似快樂的糖分，卻會讓你越喝越上癮，就像「糖毒」控制了你的大腦！研究指出，甜的手搖飲料與45種疾病有關，包括心臟病、糖尿病、癌症等。

小提醒：每日游離糖攝取量應少於25克（相當於一瓶低糖飲料），盡量選擇無糖茶、水，別再寵壞你的胰島素。

8、你一直吃隔夜菜

過夜變質食物裡頭，可能藏有黃麴毒素，這種毒素需要280°C以上才能分解，而一般烹調根本辦不到。別以為切掉發霉的部分就沒事，其實毒素早已「滲透」整塊食物！

小提醒：食物只要有疑慮，寧可丟掉，別再冒險！健康比節儉更重要！

9、你太晚吃晚餐了

吃得晚，身體來不及消化，熱量變成脂肪堆積。晚上8點後吃晚餐？小心腦中風找上門！一項涵蓋日本7萬名中老年人的研究指出，晚餐不規律或過晚，腦出血風險提升44%。

小提醒：晚餐安排在18:00–20:00之間，不僅對血管好，也有助睡眠品質！

10、你一直不吃主食

現在很多人怕胖不敢吃飯，但你知道嗎？研究發現，碳水化合物佔總熱量約53.7%時，體內長壽蛋白「Klotho」濃度最高，這個是有助延緩老化！

小提醒：平衡飲食的白米、糙米、地瓜、燕麥輪流吃，主食不能消失！以為不要了碳水化合物，你就會健康無能歒？

黃軒補充，Klotho 蛋白是一種被稱為「長壽蛋白」的抗老化分子，由日本科學家在1997年首次發現，並以希臘神話中負責掌控壽命的女神「克羅托（Klotho）」命名。Klotho 蛋白的功能：延緩老化、抗氧化、調節代謝、促進神經健康，也就是說——吃對比例的碳水主食（如糙米、蕎麥、地瓜），有助提升體內的長壽指數！

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