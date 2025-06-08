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新冠住院風險高17倍！醫示警1族群「反應不典型、疫苗抗體衰退快」

▲▼新冠疫苗,Novavax JN.1疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲醫界提醒，高危險群還是要盡快接種新冠疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

國內新冠疫情還在延燒，醫界緊急籲免疫力較弱的患者和年長者應提高警覺。醫師指出，「免疫低下族群」常因免疫反應不典型，出現無發燒、快篩陰性，但實際已有下呼吸道感染等情形，往往錯過最佳治療期，此外，這些族群即使完整接種了新冠疫苗，疫苗產生的保護力不及一般人，抗體也會衰退得更快，住院風險高17倍，建議要多篩檢。

台灣感染症醫學會張峰義理事長指出，高風險族群感染新冠肺炎後，由於免疫力低下，較易有併發重症或死亡風險，根據Lancet相關期刊研究資料顯示，各式免疫低下患者住院風險可以是一般人的4倍至17倍。

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根據疾管署新型冠狀病毒感染臨床處置指引，免疫低下患者包括「HIV感染者、先天性免疫不全患者、實體器官或血液幹細胞移植患者以及使用類固醇或其他免疫抑制劑」等患者。張峰義表示，免疫低下患者及其家屬要牢記「要篩不要猜，新冠高危要多篩」的原則，以免延誤五天黃金治療期。

張峰義進一步提到，免疫低下族群常因免疫反應不典型而錯過最佳治療時機，因此醫學會也針對該指引提出補充，建議醫療人員應強化檢測流程，例如病患若快篩陰性仍建議24至48小時再篩一次，也可妥善運用PCR診斷工具幫助重症高風險族群，並視情況做適當抗病毒藥物治療，以補足新型冠狀病毒感染臨床處置指引的不足。

此外，根據統計，50歲以上新冠重症數占全重症數九成，顯示中高齡族群仍為染疫高風險群。台灣感染管制醫學會王復德理事長提醒，即便非公費抗病毒藥物治療對象，若年齡超過50歲或BMI超過27的輕度肥胖者，也屬新冠重症高風險族群，應提高警覺、常洗手戴口罩、避免到人潮擁擠的地方、依循指引建議施打疫苗、出現警示症狀即時就醫，接受適切治療避免疾病惡化。

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關鍵字： 新冠肺炎 新冠疫苗 新冠疫情 新冠

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