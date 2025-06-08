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她愛健行卻體力變差、易喘　「咳血痰」才知罹罕病肺動脈高壓

▲▼進行前列環素類似物注射治療一年的吳小姐到場與病友分享治療的心得，鼓勵病友勇敢嘗試。（圖／馬偕醫院提供）

▲進行前列環素類似物注射治療一年的吳小姐與病友分享治療的心得。（圖／馬偕醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

33歲的吳小姐平常喜歡登山健行，卻在4年前漸漸覺得體力變差、走不到半層樓就氣喘吁吁，還以為是體力不佳，後來竟咳出50元硬幣大小的血痰，趕緊就醫後才確認自己罹患罕見疾病「原發性肺動脈高壓」。醫師指出，肺高壓的五大症狀包含「喘、咳、血、腫、暈」，若未能及早介入治療，死亡風險極高，但只要早期診斷、正確用藥，就有機會與疾病和平共處。

馬偕醫院心血管預防暨肺循環醫學科主任吳懿哲表示，原發性肺動脈高壓目前發病原因尚不明確且無法根治，每百萬人中僅有6至10人，以女性居多。肺高壓的五大症狀包含喘、咳、血、腫、暈，初期通常只覺得體力不如從前，稍微動一下就累，或走一小段路就會喘，因此初期難以確診，後期可能出現乾咳、末肢腫脹、心絞痛等症狀，患者應及早介入治療、正確用藥，避免死亡風險。

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馬偕醫院心臟內科資深主治醫師吳書豪表示，目前肺高壓的治療方式仍以口服藥物為主，但對於病情較嚴重的個案，注射前列環素類似物可以更顯著的改善心血管及運動功能，醫療團隊也會依照病人身體狀況與接受度，進行個別化調整劑量及給予適當藥物。

▲▼前列環素類似物注射治射治療仰賴幫浦精準劑量注射的特性投藥。（圖／馬偕醫院提供）

▲前列環素類似物注射治療仰賴幫浦精準劑量注射的特性投藥。

吳小姐確診初期先接受口服藥物治療，但病情未見明顯改善，經團隊評估後，改採「皮下注射型前列環素類似物」，短短一年多六分鐘步行測試距離從250公尺進步到530公尺，明顯超過一般標準440公尺，活動中血氧濃度由65%提升至83%，心導管檢查的心輸出指數也從1.9上升至2.9（目標為2.5以上），心肺功能顯著改善，整體生活品質也大有提升。

吳書豪指出，前列環素類似物注射治療是以皮下注射方式依照醫囑劑量進行給藥，然而治療期間常見注射部位疼痛、腸胃不適、腹瀉、關節痠痛，以及因凝血功能變低而容易瘀青或傷口癒合較慢等副作用，導致許多患者卻步；所幸這個問題已經有解，可以透過搭配適當的輔助藥物後，大多數病人都能有效控制。

▲▼馬偕紀念醫院心血管預防暨肺循環醫學科主任吳懿哲(左起)、吳小姐一家人、馬偕紀念醫院復健科主任胡國琦、心臟血管內科資深主治醫師吳書豪一同提醒民眾應注意肺動脈高。（圖／馬偕醫院提供）

▲馬偕紀念醫院心血管預防暨肺循環醫學科主任吳懿哲(左起)、吳小姐一家人、馬偕紀念醫院復健科主任胡國琦、心臟血管內科資深主治醫師吳書豪提醒民眾應注意肺動脈高壓。

吳小姐分享，現在的體力大約恢復到發病前的七成左右，與家人外出再也不用擔心總是慢一步。但她也坦言，起初對於皮下注射的治療方式也感到害怕，剛開始也真的很不舒服，除了注射部位會痛，吃完飯沒多久就得跑廁所，有時甚至只是放個屁，糞便就不自主的流出來，但在醫師協助調整控制副作用的藥物後，不適感也慢慢穩定。「現在回頭看，其實那種喘不過氣、什麼事都做不了的日子，才是真的難熬。」

馬偕醫院復健科主任胡國琦表示，肺動脈高壓病人在進行心肺功能運動測試，經過醫療團隊完整的評估後，可進行走路、騎腳踏車、游泳等運動以保持心肺功能。研究顯示，適當的運動訓練對肺高壓病人有顯著的好處，並能長期鍛練肌力與柔軟度，幫助患者可以恢復日常生活。

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關鍵字： 肺動脈高壓 馬偕醫院 心臟內科

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