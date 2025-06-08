她愛健行卻體力變差、易喘　「咳血痰」才知罹罕病肺動脈高壓

▲進行前列環素類似物注射治療一年的吳小姐與病友分享治療的心得。（圖／馬偕醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

33歲的吳小姐平常喜歡登山健行，卻在4年前漸漸覺得體力變差、走不到半層樓就氣喘吁吁，還以為是體力不佳，後來竟咳出50元硬幣大小的血痰，趕緊就醫後才確認自己罹患罕見疾病「原發性肺動脈高壓」。醫師指出，肺高壓的五大症狀包含「喘、咳、血、腫、暈」，若未能及早介入治療，死亡風險極高，但只要早期診斷、正確用藥，就有機會與疾病和平共處。

馬偕醫院心血管預防暨肺循環醫學科主任吳懿哲表示，原發性肺動脈高壓目前發病原因尚不明確且無法根治，每百萬人中僅有6至10人，以女性居多。肺高壓的五大症狀包含喘、咳、血、腫、暈，初期通常只覺得體力不如從前，稍微動一下就累，或走一小段路就會喘，因此初期難以確診，後期可能出現乾咳、末肢腫脹、心絞痛等症狀，患者應及早介入治療、正確用藥，避免死亡風險。

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馬偕醫院心臟內科資深主治醫師吳書豪表示，目前肺高壓的治療方式仍以口服藥物為主，但對於病情較嚴重的個案，注射前列環素類似物可以更顯著的改善心血管及運動功能，醫療團隊也會依照病人身體狀況與接受度，進行個別化調整劑量及給予適當藥物。

▲前列環素類似物注射治療仰賴幫浦精準劑量注射的特性投藥。

吳小姐確診初期先接受口服藥物治療，但病情未見明顯改善，經團隊評估後，改採「皮下注射型前列環素類似物」，短短一年多六分鐘步行測試距離從250公尺進步到530公尺，明顯超過一般標準440公尺，活動中血氧濃度由65%提升至83%，心導管檢查的心輸出指數也從1.9上升至2.9（目標為2.5以上），心肺功能顯著改善，整體生活品質也大有提升。

吳書豪指出，前列環素類似物注射治療是以皮下注射方式依照醫囑劑量進行給藥，然而治療期間常見注射部位疼痛、腸胃不適、腹瀉、關節痠痛，以及因凝血功能變低而容易瘀青或傷口癒合較慢等副作用，導致許多患者卻步；所幸這個問題已經有解，可以透過搭配適當的輔助藥物後，大多數病人都能有效控制。

▲馬偕紀念醫院心血管預防暨肺循環醫學科主任吳懿哲(左起)、吳小姐一家人、馬偕紀念醫院復健科主任胡國琦、心臟血管內科資深主治醫師吳書豪提醒民眾應注意肺動脈高壓。

吳小姐分享，現在的體力大約恢復到發病前的七成左右，與家人外出再也不用擔心總是慢一步。但她也坦言，起初對於皮下注射的治療方式也感到害怕，剛開始也真的很不舒服，除了注射部位會痛，吃完飯沒多久就得跑廁所，有時甚至只是放個屁，糞便就不自主的流出來，但在醫師協助調整控制副作用的藥物後，不適感也慢慢穩定。「現在回頭看，其實那種喘不過氣、什麼事都做不了的日子，才是真的難熬。」

馬偕醫院復健科主任胡國琦表示，肺動脈高壓病人在進行心肺功能運動測試，經過醫療團隊完整的評估後，可進行走路、騎腳踏車、游泳等運動以保持心肺功能。研究顯示，適當的運動訓練對肺高壓病人有顯著的好處，並能長期鍛練肌力與柔軟度，幫助患者可以恢復日常生活。