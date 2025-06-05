失智症不只忘記！BPSD恐致幻覺暴躁　宜及早介入治療

圖文／NOW健康

60多歲林先生於退休後，成為多元計程車司機，繼續賺錢，2、3年前記憶力明顯退化，忘東忘西，只能辭去工作，但回家不再做家務，幾乎不出門，少與人互動，還出現幻想、幻覺、暴躁等行為，經家人陪同就醫，確診為失智症。

人口老化使得失智症患者逐年增加 及早介入治療可避免出現BPSD失智行為

老年人口變多，失智症患者逐年增加，亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，除了透過藥物延緩惡化速度，輕度失智症患者亟需社會資源支持，如果病情嚴重，則需依賴長照體系及養護機構，政府應該提供更多的資源。

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近年來，衛福部逐年編列「發展失智社區照護服務」預算，112年度為10.5億元，113年度11.02億元，藉由及早介入，避免患者進入「精神行為症狀」（BPSD）失智行為，讓照顧者身心俱疲。

除了影響記憶力與認知功能，失智症患者還常出現妄想、幻覺、暴躁或遊走等「情緒與行為問題」（BPSD），國家衛生研究院調查發現，超過6成失智症患者曾出現至少1項BPSD症狀，且隨著病情進展，症狀發生率逐步提高。

台北市政府衛生局積極建構失智照護服務網絡 已布建12家失智共照中心

針對BPSD失智個案，台灣失智症協會建議，政府應於社區建置跨團隊的BPSD專門照顧小組，評估後安排後續照顧，如使用藥物、改善居家環境等，藉此降低照顧者的負擔，減輕壓力，避免失智照顧的人倫悲劇。

長照司於去年起，試辦權責型失智據點，委請社區醫院承辦，針對BPSD症狀明顯的患者，提供穩定情緒的照顧處方箋；為延緩失智症患者病情惡化，並在照顧資源中導入認知促進、遊戲、課程設計等，希望透過「非藥物處方箋」協助失智患者及其家屬。

台北市政府衛生局表示，近年來積極建構失智照護服務網絡，共已布建12家失智共照中心、51處失智據點、2處權責型失智據點，在社區中即時提供失智個案適切照護建議與資源轉介，安排認知促進活動及照顧者支持服務，強化失智症社區照護。

若失智個案有長照服務需求 可撥打長照專線1966將有專人到府評估

在家人陪同下，林先生定期至北市權責型據點，在職能治療師引導下，參與藝術創作與認知桌遊，不僅在活動中找回成就感，也願意與他人互動。在1對1與團體的陪伴中，學習表達自我、建立自信，經常笑口常開，減輕家人許多負擔。

台北市有豐富多元的失智症照護資源，有需要者可瀏覽「台北市政府失智症服務資源網」，了解從預防到照護的失智資源與服務。此外，若失智個案有長照服務需求，可撥打長照專線1966，將有專人到府評估可以使用的服務。如有相關疑問，亦可撥打1999市民當家熱線（外縣市民眾請撥打02-27208889轉1875）進一步了解。



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