全台183萬人乾眼症　醫示警6症狀：點涼感眼藥水更傷

▲醫師提醒，乾眼症患者使用市售有涼感的眼藥水，恐傷害眼表細胞。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

全台粗估已有超過183萬人飽受乾眼症困擾，出現眼睛乾澀、異物感、痛、灼熱感、畏光、眼睛紅癢等不適症狀。醫師提醒，有許多乾眼症患者會自行購買市售有「涼感」的眼藥水，但這些產品都含有防腐劑和血管收縮劑，乾眼症患者使用可能造成毒性反應和眼表細胞受損。

在手機不離身、高度用眼與高齡化社會之下，乾眼症與白內障已成為國人常見的眼疾，銀髮族平均每3人就有1人罹患乾眼症。且研究也發現，有8成白內障患者在術前就有乾眼症的問題，而白內障手術也可能會誘發或加劇乾眼症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽醫師表示，台灣粗估約183萬人飽受乾眼症困擾，不僅應重視乾眼症，同時國人常見的眼疾白內障也是發生乾眼症的風險因子之一，台灣即將邁入「超高齡社會」，每4人就有1人年齡在65歲以上，乾眼症與白內障共病勢必更加普遍，未來白內障合併乾眼症患者恐高達150萬人。

孫啟欽也提到，現代人長時間緊盯3C螢幕、眨眼次數從每分鐘10到12次，減少到3到4次，加上自體免疫疾病與糖尿病等慢性病盛行、習慣配戴隱形眼鏡等，都是增加乾眼風險的重要因素，此外，女性的乾眼症盛行率更是高於男性約兩倍，且年齡愈長，發病率也顯著上升。

除了年齡、生活習慣等因素，醫學會理事徐旭亮進一步說明，眼部相關手術如白內障、近視雷射、眼角膜手術，都可能誘發或加劇乾眼症狀，白內障與乾眼症之間的密切關聯不容忽視，對此，醫學會也推出「白內障術前術後乾眼症治療指引」，若術前發現乾眼症，應先治療再進行手術。

乾眼症的嚴重程度採取分級治療策略，包含使用不含防腐劑的人工淚液、藥物治療（如外用或口服抗生素、抗發炎藥物、類固醇）等方式，同時輔以日常生活調整，如有意識的增加眨眼次數、避免風吹或處於冷氣環境之下、採取地中海飲食改善等，以迅速穩定淚膜狀態。

另外，醫學會副秘書長梁章敏醫師也特別提到，不少患者會自行購買有涼感的市售眼藥水，但這些產品常含有防腐劑或血管收縮劑，不適合乾眼症患者使用，因為患者多需每日多次點用人工淚液，含防腐劑產品恐對眼表細胞造成毒性反應與上皮凋亡風險，建議應選擇無防腐劑的人工淚液。