「找錢後禁摸食物」引攤販反彈　食藥署長喊免緊張：輔導無限期

▲食藥署署長姜至剛。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署發布修正「食品良好衛生規範準則（GHP）」，其中明訂攤販「不能手碰完錢再直接摸食物」，引發不少小吃店反彈。對此，食藥署署長姜至剛今日親上火線回應，「我一定不會找大家麻煩的，是希望大家把食安文化落實，大家也可以發揮創意」，且GHP是有輔導機制的，輔導沒有期限，大家不用那麼緊張。

「食品良好衛生規範準則」適用對象由製造業擴大為所有食品業者，此次修正增訂外送平台業提供食品外送服務，外送員及外送食品過程，應遵循之衛生管理規定。而在許多攤商常見的找完錢又繼續處理食物的現象，此次修正內容也規定，從業人員手部不得同時或接續接觸金錢或其他有污染之虞物品。

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姜至剛說明，大家比較關心的「從業人員手部不得同時或接續接觸金錢或其他有污染之虞物品」這一項，這主要是怕交叉污染，但這很重要的，也是基本的，食物污染跟生物性有高度關聯，尤其是夏天細菌滋長速度遠超過想像，所以在食品從業人員在處理食品上，希望更精進，現在大家已經做得很好，再做一點點提升會更好。

他也坦言，很多人擔心寫的白紙黑字規定，會不會造成馬上罰很多錢，但其實GHP是有輔導的，大家不用那麼緊張，主要是不要讓潛在污染物和食物交叉，在做法上，像很多攤商會用夾子、讓顧客自己找零或是戴手套處理食品，碰錢之前脫下來，這是最準確的。

另外，姜至剛也提到，現在也有電子支付，當然這對商家會有成本考量，不過這塊也是可以考慮的，並沒有規定一定要用怎樣的型態去做，重要的是食物和可能污染物間可以有阻隔，這個新規定是一個好的方向，希望有更好的機會可以去提升。他強調，「我一定不會找大家麻煩的，是希望更好，積極鼓勵大家把這樣的食安文化落實。」