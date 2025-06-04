台中榮總傳遭健保「斷頭」盈餘砍3億　石崇良駁：實際多收2.5億

▲健保署長石崇良，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保今年全面實施醫院個別總額新制，傳出第一季初步結算中區至少2家醫學中心因為醫療服務爆量而被「斷頭」，其中台中榮總盈餘減少3億元，引發不少醫界人士議論。健保署長石崇良今（4）日說明實際情況，台中榮總今年第一季收入成長率7.9%，已高於中區平均，且實際收入金額達34.37億元，和去年同期31.85億元相比「增加2.5億元」，狀況比去年要好。

健保總額今年實施新制「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，讓各個醫院都有個別總額，先保障醫院收入不低於今年，未超額部分每點1元，另保障急重症、居家醫療、偏鄉醫療等剛性需求後，超額申報點數分階段打折給付，到最後才是「斷頭」，藉此讓總額合理成長管理，也促使大醫院門診減量。

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▲個別醫院總額分階給付架構圖。（圖／健保署提供）

中榮首季遭斷頭消息一出，胸腔科醫師蘇一峰直指政府有錢搞綠電、改中正路路名、推大罷免，但健保給付卻要賴帳；更指「醫院等床久是常態」，未來還有可能再惡化；台北榮總名醫吳元宏也發文直言，其實缺錢就會缺人，「病房無法運作，急診就會收不上去」，如果不想加資源，乾脆推動安樂死。

石崇良今日特別說明第一季執行成果，醫院、西醫基層、牙醫、中醫、透析等各部門僅有西醫基層每點低於0.95；其中外界特別關注的醫院總額，第一季點值為每點0.9594，和去年的0.9148相較成長。

若從各分區來看，石崇良指出，除了台北區還沒有實施個別總額之外，其餘各區實施情況點值都增加，甚至南區、東區、高屏區還超過1；且部分區域也不是第一年實施，例如南區施行較久，北區、高屏區也有類似作法，真正算新上路的是中區（台中、彰化、南投），但中區第一季預估點值也呈現上升。

石崇良說明，中區去年第一季總額為246.38億元，今年第一季是261.35億元，整個區比去年多增加15億，成長率6.08%，等於是整區的收入都比去年增加。

▲全民健康保險113年第1季一般服務結算點值、114年第1季預估點值。（圖／健保署提供）

至於外界議論的台中榮總，「今年第一季實際收入比去年更高。」石崇良指出，中榮去年第一季申報點數為35.68億點，實際收入金額為31.85億元，今年第一季申報點數為37.64億點，換算實際收入金額34.37億元，換算下來，今年第一季比去年增加收入達2.5億元，外界所指的「斷頭」，其實是健保申報點數跟實際收入之間的落差。

石崇良提到，中榮今年第一季實際收入成長率為7.9%，已高於中區的全區成長率，另從申報點值來看則成長率達10%，如果病床、醫事人力沒有大變動，這樣的數字算是「相當高」。

但石崇良也說，中榮是醫學中心，也是後送轉診的第一線，收治急重症、癌症病人都是有所保障，如果增加的量都是收治此類重症個案，都會補足，後續還會再仔細計算，實際結算估計需至9月份。

石崇良強調，推動醫院個別總額，就是希望改變過去各區總額是醫療院所「一起吃大鍋飯」，為避免打折、點值稀釋，有院所衝量反而收入更多等不公平現象。藉此讓醫院精算內部管理，可以減少不必要的服務，也適當安排醫護人力，包含薪資、工作負荷等。且目前也才僅是第一季，還要再觀察後續狀況，中區因為是第一次實施，各醫院也可能還不熟悉，還可以繼續調整。