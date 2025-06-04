5個月66名急診醫逃離！醫嘆：我們身上濕透卻仍為病人撐傘

▲新冠疫情延燒，急診是否發生壅塞引發關注。（圖／記者徐文彬攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫情還在燒，醫界預估急診可能繼續塞爆，但台灣的醫療工作環境和待遇，不斷受到醫界詬病，人力也不斷流失。一名急診醫師在離職前發的告別文引發回響，且根據統計，今年至今全台灣已經有66名急診醫師離職。林口長庚兒科急診醫師吳昌騰也發文直言，「在第一線習慣為病人撐傘，不分日夜、不論風雨，許多時候，我們自己正淋著雨，沒有人注意。」

曾在台中榮民總醫院嘉義分院擔任急診醫師的陳璿羽接受《康健雜誌》訪問時指出，嘉義分院是榮總體系裡最大的分院，起碼要5個急診專科醫師，「但我們只有4個，徵人啟事貼了5年都沒人來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也提到，根據急診醫學會統計，今年還沒過5個月，全台灣已經有66名急診醫師離開醫院，「我們自己互相打聽，得知中榮總院也走了一批，既然總院都自身難保，分院自然無法期望支援。」她也透露，急診每月工時是180小時，而且因為不是教學醫院，沒有住院醫師，往往是一個急診醫師扛整個急診。

上述文章一出引發醫界熱烈迴響，吳昌騰也在臉書發文表示，急診醫師在第一線的急診室裡，「我們習慣為病人撐傘，不分日夜、不論風雨。但許多時候，我們自己正淋著雨，沒有人注意。即便身上早已濕透，仍然選擇站在風口浪尖，守住醫療體系的最後一道防線。但是只有把自己照顧好，才能長久地，照顧好別人。」

根據健保署最新急診即時訊息，台大醫院昨天等待住院人數破百，今天還有115人在等。台大急診部主任張維典受訪表示，連假後病患增加已經是常態，急診候床最主要還是以往台大本就收治的癌症病患、年紀大有許多共病的慢性病患者，因為病況出現變化而來就醫，加上病情本來就比較複雜，確實有所需要，而後續是否持續壅塞，還要觀察本周後續病床周轉的情況，要一段時間觀察。

根據衛福部醫事司統計，全國急救責任醫院端午連假急診就醫單日最高為6月1日的2萬7837人，比上周5月25日的2萬5521人，增加9％，但候床人數並沒有增加，現階段整體來看，急診沒有壅塞狀況。