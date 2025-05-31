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端午吃粽慎防血糖飆升注意「進食順序」　醫給5方法降低健康危害

▲端午吃粽子可能使血糖飆升，熱量攝取也可能過高。（圖／慈濟醫院提供）

▲端午吃粽子未節制，可能使血糖飆升，熱量攝取也可能過高。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

端午節應景吃粽子，美味讓人一顆接著一顆吃。醫師指出，粽子主要是由高黏性澱粉糯米所製作而成，食材升糖指數高，過量攝取恐影響血糖代謝、腸胃道不適還有吃下過多的熱量。提醒民眾要注意份量、選擇健康米料，並注意食用順序，先吃青菜、湯品，再吃粽子，可延緩血糖上升。

台北慈濟醫院家庭醫學科醫師黃如薏指出，每人一天攝取總熱量標準若為2000大卡，一顆傳統粽子的熱量已約350-500大卡，食用粽子時若沒有留意份量，與平時食量疊加上去便容易導致總熱量過度攝取，形成肥胖體型。

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另外，粽子的含糖量更不容輕忽。黃如薏表示，一般人糖類攝取量應控制在50克以下，一顆粽子含糖量即約為20至25克以上，已佔一日所需量的二分之一。因此，炎炎夏日中選擇甜粽、冰粽這類餡料，則容易導致糖類攝取過量。

黃如薏說明，人體內有一套平衡血糖的系統，當糖分進入體內，就會產生胰島素將血糖調控下降，若糖分過量攝取，再加上肥胖體型，便會導致分泌的胰島素不易被利用，就稱作「胰島素抗性」，導致血糖不易下降，較常見於平時飲食不節制。

▲▼台北慈濟醫院家庭醫學科醫師黃如薏提醒端午吃粽子可能使血糖飆升，熱量攝取也可能過高。（圖／慈濟醫院提供）

▲台北慈濟醫院家庭醫學科醫師黃如薏看診。（圖／慈濟醫院提供）

黃如薏指出，當節日來臨，大啖美食者若發生急性血糖過高，便會出現「吃得多、尿得多、喝得多、體重減少」的症狀，此時就需多加留意是否需就醫；而針對原有慢性病患者，特別是糖尿病族群，若血糖長期上升又未積極管理，便會有眼病變，周邊血管病變、中風等隱憂，或是粽子的高磷餡料誘發腎病變等。建議可以透過5個正確觀念，避免發生潛在的健康危害：

1.一日一顆，勿當點心：因一顆粽子所含熱量超過一般人所需一餐主食的總熱量，因此正餐食用外，勿再當點心，一天以一顆為限即可。

2.選用健康米料：將糯米改為「紫米」、「五穀米」等高纖米類，可減緩血糖上升的速度，有助於穩定血糖。

3.選擇少量或天然沾醬：多數醬料如醬油膏富含磷與鈉，建議少沾醬，或改用天然沾醬，如清爽的柚子醋。

4.留意食用順序：先吃青菜、湯品，再吃粽子，可延緩血糖上升，蔬果的膳食纖維亦可促進腸胃蠕動。

5.加強運動管理：節日過後，預留兩週加強運動量，並考慮每日減少500大卡的熱量攝取，加以管控血糖。

不僅僅誘人可口的香Q糯米需要留意總熱量與高升糖指數的陷阱，黃如薏提醒，粽子中如肉類、蛋黃、魷魚干等這些令人食指大動的豐富餡料與甜鹹口味沾醬，以及市售冰淇淋、豆沙等甜品口味的粽子，皆潛藏高油、高鈉、高磷、高糖分的健康風險，會加重腎、胰與腸胃負擔。因此除了適當節制享用外，可挑選以香菇、芋頭、豆類為主、或無加工肉的粽子。

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關鍵字： 腎臟病 糖尿病 血糖 端午節 粽子

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