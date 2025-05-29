新冠快篩過期可以用！醫估「暑假後」疫情才會大幅趨緩

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）



記者趙于婷／台北報導

新冠疫情升溫，民眾狂抱怨買不到快篩，也有大批網友關心過期的是否可以使用？對此，感染科權威、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬直言，過期半年到一年的都還可以使用，至於偽陽性和偽陰性問題本來就存在，所以如果年長者等高危險群若症狀明顯，又篩出陽性，最好還是要吃抗病毒藥物；另他也預估這波疫情要到暑假後才會大幅度趨緩。

針對民眾買不到家用快篩，衛福部長邱泰源今上午親自表示抱歉，直言「快篩的生產鋪貨過程差了一、兩天，但這禮拜會鋪貨60萬劑，下禮拜還會鋪貨120萬劑」。至於抗病毒藥物，他則表示，新冠抗病毒藥物（Paxlovid）還有45萬人次，非常足夠。

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而有關快篩是否過期後還可以使用？黃高彬直言，有效期限代表是非常安全使用的期限內，但過期的一樣還是可以用，因為偽陽性和偽陰性問題本來就存在，重要的是有症狀的年長者等高危險群，建議還是要服用抗病毒藥物。

針對這波疫情，黃高彬也強調，這幾年的夏季新冠疫情都會維持3~4個月左右，現在5月開始起步了，預估到暑假後才會大幅度趨緩，而症狀和過去沒有差異，最明顯的就是喉嚨痛、咳嗽、發燒、疲倦等，建議65歲以上長者、三高慢性病患者或免疫功能不全等高危險群，一旦出現疑似新冠肺炎症狀，要戴好口罩至醫療院所，由醫師現場快篩並視需要用藥。