ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

新冠快篩過期可以用！醫估「暑假後」疫情才會大幅趨緩

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫情升溫，民眾狂抱怨買不到快篩，也有大批網友關心過期的是否可以使用？對此，感染科權威、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬直言，過期半年到一年的都還可以使用，至於偽陽性和偽陰性問題本來就存在，所以如果年長者等高危險群若症狀明顯，又篩出陽性，最好還是要吃抗病毒藥物；另他也預估這波疫情要到暑假後才會大幅度趨緩。

針對民眾買不到家用快篩，衛福部長邱泰源今上午親自表示抱歉，直言「快篩的生產鋪貨過程差了一、兩天，但這禮拜會鋪貨60萬劑，下禮拜還會鋪貨120萬劑」。至於抗病毒藥物，他則表示，新冠抗病毒藥物（Paxlovid）還有45萬人次，非常足夠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而有關快篩是否過期後還可以使用？黃高彬直言，有效期限代表是非常安全使用的期限內，但過期的一樣還是可以用，因為偽陽性和偽陰性問題本來就存在，重要的是有症狀的年長者等高危險群，建議還是要服用抗病毒藥物。

針對這波疫情，黃高彬也強調，這幾年的夏季新冠疫情都會維持3~4個月左右，現在5月開始起步了，預估到暑假後才會大幅度趨緩，而症狀和過去沒有差異，最明顯的就是喉嚨痛、咳嗽、發燒、疲倦等，建議65歲以上長者、三高慢性病患者或免疫功能不全等高危險群，一旦出現疑似新冠肺炎症狀，要戴好口罩至醫療院所，由醫師現場快篩並視需要用藥。

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

關鍵字： 快篩 快篩試劑 食藥署 新冠肺炎 新冠疫情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「跳舞」防失智最有效！陳亮恭：只做有氧運動不會長肌肉

防疫出現「假粉專」討民眾個資　疾管署：都是詐騙別點開

法國一讀通過「協助死亡權」草案　列出可被允許條件

花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象　新增7大類保障女性生育權

青少年遠離菸害！花蓮230店家簽署「不販售菸品予未滿20歲者」

新冠快篩過期可以用！醫估「暑假後」疫情才會大幅趨緩

台中快篩這裡買！市府列出281間藥局庫存量　僅13間有貨

快篩廠商遭爆「3天拿許可證」股票上漲！食藥署：審查歷時10個月

林口長庚連8年最賺錢「結餘56億」　全台醫院人事費用微升1%

本周新冠恐飆6萬人就醫　羅一鈞提端午連假防疫3招

讀者迴響

回到最上面