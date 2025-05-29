林口長庚連8年最賺錢「結餘56億」　全台醫院人事費用微升1%

▲中央健保署醫務管理組組長劉林義公布112年醫院財務報告。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

全台醫院盈虧情況出爐！中央健保署今（29）日公布112年醫院財務報告，最賺錢醫院由林口長庚醫院蟬聯8年冠軍，整體結餘56.31億元，但如果單純由醫務收入來看，中國醫藥大學附設醫院的醫務利益26.99億元，為各醫院之冠。國內醫護荒、人力流失問題受到關注，112年財報中醫療機構人事費用占比則稍有改善，和前一年相比微幅成長1%。

健保署今日公布112年領取健保費用達2億元以上醫院財務報告，整體結餘排名前10大醫院依序為：林口長庚（56.31億元）、高雄長庚（44.26億元）、中國附醫（30.84億元）、台中榮總（20.60億元）、台北榮總（20.30億元）、成大醫院（19.91億元）、台大醫院（16.94億元）、高醫附醫（16.20億元）、桃園長庚（15.43億元）、基隆長庚（15.21億元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於虧錢的醫院，112年整體收支短絀前10大醫院依序為：屏東榮總含屏榮龍泉分院（-1.66億元）、國仁醫院（-0.64億元）、門諾壽豐分院（-0.28億元）、玉里慈濟醫院（-0.27億元）、衛福部金門醫院（-0.14億元）、福安醫院（-0.12億元）、霧峰澄清醫院（-0.12億元）、重光醫院（-0.09億元）、宏仁醫院（-0.07億元）、龍潭敏盛醫院（-0.06億元）。

▲健保署公開112年度收支結餘前10名醫院。（圖／翻攝自健保署網站）

健保署醫務管理組組長劉林義表示，健保署此次依法公開財報院所共237家，除所有醫學中心（19家）和區域醫院（82家）之外，另有地區醫院131家、基層診所3家及2家醫事檢驗所，其中地區醫院家數較去年減少1家，其餘醫療院所與111年相同。

林口長庚醫院雖然蟬聯最賺錢醫院，但112年整體結餘56.31億，和前一年結餘93.93億相比減少達4成。劉林義表示，林口長庚整體結餘主要來自非醫務利益，其中最多是來自股利收入，財報顯示112年股利收入大減49億元。

另一方面，如果實際從醫院實際與醫療業務相關的醫務收支結餘來看，近8成院所有結餘，包括醫學中心18家（94.74%）、區域醫院74家（90.24%）、地區醫院92家（70.02%）、基層診所3家（100%）、醫事檢驗所2家（100%），和前一年相比差距不大。

▲112年度醫務本業收支結餘前十名醫院。（圖／翻攝自健保署網站）

醫務本業收支結餘排序第一名是中國醫藥大學附設醫院（26.99億元）、接著依序是高醫大附醫（12.65億元）、台中榮總（10.37億元）、中山醫大附設醫院（8.20億元）、新竹馬偕醫院（7.48億元）。

健保署也特別提到醫院「人事費用」占率部分，相較111年中位數由45.6%上升至46.6%，上升1.0%。劉林義表示，雖不是很多，但數字顯示多數醫院的人事費用占率略有增加，表示醫院可能有投入金額用於加薪或者多聘人。不過人事費用整體成長也不能僅從醫院財報看出，可能因為醫事機構涉及學校等，會有影響。